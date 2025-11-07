EH Bildu pregunta a PNV y PSE si quieren pactar con PP, "un partido reaccionario" que pide su "expulsión legal"

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha preguntado al PNV y PSE-EE si quieren acordar con el PP, "un partido reaccionario" que "está en contra del País Vasco y de la lengua vasca", y que, además, piden su "expulsión legal" de las instituciones.

A través de las redes sociales, EH Bildu se ha referido a un mensaje en X del portavoz del PP en la localidad vizcaína de Durango, Carlos García, que llama al secretario general de esta formación, Arnaldo Otegi, "despreciable terrorista", algo que, según asegura, lo será toda su "miserable vida", y añade que deberían estar fuera de las instituciones "como el partido nazi y el partido comunista en casi toda Europa".

García respondió, de esta forma, a unas declaraciones realizadas por Otegi en las que reprochó al PNV que advierta de que "vienen tiempos oscuros y, al mismo tiempo, pacten el nuevo Ararteko con el PP", para considerar que había una tentación de dejar a EH Bildu fuera de los acuerdos. El concejal del PP de Durango le ha replicado que los tiempos oscuros eran "los secuestros y asesinatos" del líder de la formación soberanista.

Ante ello, EH Bildu ha afirmado que PNV y PSE-EE gobiernan en esa localidad vizcaína gracias al edil popular, que exige su "expulsión legal", y ha asegurado que "es incomprensible que la principal fuerza política" que representa a miles de ciudadanos vascos, "quieran llegar a acuerdos con un partido reaccionario que está en contra del País Vasco y la Lengua vasca", y que pretende su "expulsión legal".