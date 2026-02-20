EH Bildu presenta como candidata para la alcaldía de Santurzti (Bizkaia) a Miren Matanzas

Eh Bildu presenta a su candidata a la alcaldía de Santurtzim Miren Matanzas - EUROPA PRESS

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miren Matanzas es la candidata elegida por EH Bildu para la alcaldía de Santurtzi, tras ser refrendada por la base social de la coalición soberanista en el municipio vizcaíno en una asamblea celebrada este pasado jueves. En la situación actual de "desgobierno", Matanzas ha dicho que quiere aportar "seriedad, responsabilidad y compromiso" con un programa "sencillo y ejecutable".

Matanzas, concejala en el Ayuntamiento de Santurtzi por EH Bildu desde 2019 y actual portavoz del grupo municipal, ha sido presentada este viernes como candidata a la alcaldía del municipio vizcaíno en un acto que ha llevado a cabo la formación soberanista en el Bilgune de Santurtzi para "apostar por un gobierno alternativo".

La decisión se ha producido después de que la formación soberanista abordara "un proceso de diálogo" con el resto de partidos de la oposición "para articular un proyecto compartido que pueda dar pie a un nuevo Gobierno", según aseguró el portavoz de la formación soberanista en Bizkaia, Iker Casanova.

La hasta ahora alcaldesa, Karmele Tubilla, renunció a su cargo el pasado 12 de febrero por "razones personales, familiares y políticas" y por considerar que estaba siendo "utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen" de los jeltzales en el municipio.

Por el momento, el jeltzale Edorta Rodrido ejerce como alcalde en funciones hasta el relevo definitivo de la hasta ahora alcaldesa. EH Bildu pretende, con Miren Matanzas, presentar un candidata distinto al que designe el PNV y formar un Ejecutivo municipal alternativo.

En la presentación de su candidatura, Miren Matanzas ha afirmado que la dimisión de Karmele Tubilla ha demostrado que el actual gobierno local formado por el PNV es "a todas luces fallido" y ha añadido que "existe una situación de desgobernanza asboluta que se materializa en la incapacidad de dar respuesta a los problemas del día a día de los vecinos de Santurtzi, dando prioridad al continuismo y a pactos que se firma fuera del municipio, sin ningún tipo de propóstico concreto, más allá de garantizar el 'estatutos quo' de PNV y PSE".

En esta situación de "desgobierno", Matanzas ha afirmado que EH Bildu "se ve en la obligación de aportar seriedad, responsabilidad y compromiso a Santurtzi". Para ello, ha indicado, EH Bildu ha presentado un programa "sencillo y ejecutable, pero al mismo tiempo ambicioso, que recoge lo que creemos que es más urgente y necesario para los vecinos y, a su vez, aceptable por la mayoría de los partidos, para así favorecer la alternativa y hacer el pueblo avance en estos 14 meses que quedan por delante antes de las próximas elecciones municipales".

(Habrá ampliación)