EH Bildu presentará al Gobierno vasco una segunda propuesta sobre Presupuestos en los que ve "margen de maniobra escasa"

Cree que reducir la deducción fiscal por vivienda a rentas altas va en la buena dirección pero censura a PNV y PSE que no se hayan reunido ya

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha indicado que presentarán al Gobierno vasco una segunda propuesta sobre Presupuestos, aunque cree que en estas Cuentas hay "poco margen de maniobra". Por otra parte, cree que el planteamiento de PNV y PSE-EE de reducir la deducción por vivienda a las rentas más altas va en la buena dirección pero ha reprochado a estos partidos que no se hayan reunido "ya" con la coalición soberanista para hablar de fiscalidad.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandinado ha indicado que no iban a adelantar el contenido de esa propuesta que trasladarán este martes al consejero de Economía y Hacienda, Noël d'Anjou, en la reunión que mantendrán para abordar las Cuentas de 2025.

Según ha apuntado, será la segunda propuesta que EH Bildu haga al PNV y al PSE-EE en relación a los presupuestos del año 2025 y ya recordado que ya hicieron una primera que fue rechazada "sin dar la posibilidad a un diálogo" que, a su juicio, era "oportuno".

Otxandiando ha indicado que en esa primera propuesta -que era global relativa a los presupuestos del Gobierno vasco y diputaciones- "toca una tecla importante" en relación a lo que tiene que ser "la ordenación del gasto y buscar la máxima eficiencia de la inversión pública y en el desarrollo de las políticas públicas".

Tras asegurar que esa propuesta, que no ha sido atendida, "ha venido para quedarse" por parte de EH Bildu, ha reiterado que la van a presentar otra vez el año que viene.

SEGUNDA PROPUESTA

El representante de EH Bildu ha añadido que este martes pondrán una segunda propuesta encima de la mesa, que estará ya centrada en los presupuestos del Gobierno vasco.

Otxandiano ha asegurado que no va a suponer un problema que el Ejecutivo vasco quiera hablar solo de los presupuestos del Gobierno y ha señalado que lo "aceptan" y no van a tener "ningún problema a la hora de negociar los presupuestos de cada una de las instituciones".

Según ha precisado, participarán de todos los espacios de diálogo y de negociación que existan, pero siempre guardando "un poco la filosofía de la primera de una visión global. Es importante mantener una visión global". A su juicio, las dinámicas "segregadoras" en un sistema institucional "complejo" como el vasco "restan eficiencia a la inversión pública".

Ante el emplazamiento de Pradales de que deben bajar del "púlpito a la calle" y el del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d' Anjou, de que presenten propuestas realistas, Otxandiano, tras indicar que están "muy pegados a la calle y a la realidad de la gente cotidiana", ha afirmado que están "absolutamente de acuerdo" en que tienen que ser "muy realistas en este momento", lo que exige hacer "un análisis certero y preciso" del momento económico político se vive.

Otxandiano ha incidido en que se necesitan políticas públicas suficientes para hacer frente a los retos sociales en un momento "crucial de la historia del planeta". En su opinión, se ha evidenciado el "fracaso del neoliberalismo" y hay que empezar a andar "una senda post neoliberal" que exige "introducir cambios estructurales incluso exponenciales en el diseño de las políticas públicas".

"MUY POCO MARGEN DE MANIOBRA"

Cuestionado por si es EH Bildu la opción más probable de cara a ampliar el acuerdo sobre Presupuestos, ha manifestado que estas Cuentas plantean "muy poco margen de maniobra para ejecutar los saltos que plantea este gobierno con su retórica".

Otxandiando ha afirmado que han saludado esta nueva retórica del Gobierno, que habla de "echarse el país a las espaldas y arriesgarse" pero ha insistido en que estas Cuentas "el margen de maniobra que otorgan es muy escaso".

Tras recordar que entran en vigor las reglas fiscales, que ya no hay fondos Next y que se recurre al endeudamiento para llegar al nivel de gasto de 2024, ha señalado que se activan elementos de inversión como el fondo Finkatuz pero "ni siquiera así se llega al nivel de inversión real" de las cuentas del año pasado.

Asimismo, cree que estas Cuentas se basan en una previsión de ingresos que "no es muy realista" y es "excesivamente optimista". Según ha señalado, hay una situación económica "no muy optimista" y se dibuja "un cuadro económico muy complejo" porque la UE "no despega" y, con el triunfo de Donald Trump, el contexto europeo "en términos económicos atraviesa un momento muy complicado".

REFORMA FISCAL ESTRUCTURAL

Ante este contexto, cree que es necesaria una reforma fiscal estructural y no "un ajuste fiscal" y ha añadido que hay que pensar en redirigir y readecuar el gasto".

Tras asegurar que Euskadi es "un barrio de Londres en un mundo en llamas", ha insistido en que los retos son enormes, aunque el País Vasco tiene "fortalezas y capacidadades comunitarias".

Otxandiano ha indicado que la fiscalidad que tiene Euskadi es de la "era neoliberar" y hay que revisarla poniendo sobre la mesa "cuatro elementos" cono son una "aproximación" de los diferentes tipos impositivos de las rentas de trabajo y las rentas de capital; una revisión integral del Impuesto de Sociedades, establecer un impuesto a las grandes fortunas o "como se quiera denominar" y abordar la evasión fiscal.

En relación a la deducción por vivienda y el planteamiento del PNV y del PSE de reducirla para las rentas más altas, Otxandiano ha indicado que, a la espera de que se conozca la propuesta en concreto, cree que va en la buena dirección. "No sé hasta qué punto suficiente ya veremos cuál es la formulación concreta", ha señalado.

Otxandiano ha indicado que muchas de las propuestas que ha ido realizado EH Bildu como en la relativa a la deducción han sido "tachadas de irreales" y ahora se plantean, por lo que cree que se "llega tarde en muchos ámbitos de las políticas públicas".

Tras manifestar que no hay negociaciones con EH Bildu sobre fiscalidad, ha asegurado que desconocen el pacto fiscal entre el PNV y el PSE-EE y ha indicado que no se puede "aludir a la famosa gobernanza colaborativa y deliberativa" si los partidos políticos "no son capaces de deliberar y negociar entre ellos, incluso cuando están obligados por el juego de mayorías".

"Es decir que si se va a aprobar una reforma fiscal, sea la que sea, se requiere del concurso de EH Bildu a no ser que sea una reforma fiscal y regresiva, entonces se hace con el PP", ha indicado Otxandiano, que ha señalado que están "obligados a dialogar pero con anticipación".

OBASTÁCULO

El representante de EH Bildu se ha preguntado cuál es el "obstáculo" para que el PNV y el PSE-EE "no se hayan reunido ya" con su formación para poner "encima de la mesa la discusión en torno a la fiscalidad". A su juicio, eso es preocupante y "no anima mucho precisamente al acuerdo".

"Tenemos dos partidos que están gobernando las principales de tener este país, que, en algunos casos, necesitan del apoyo de la oposición pero que tiene una forma de actuar bastante dudosa. Los gobiernos tienen que ganarse el apoyo de la oposición", ha manifestado.

Otxandiano ha indicado que EH Bildu ha mostrado "sobradamente" su disposición al diálogo y al acuerdo y, en este sentido, ha destacado que han llegado a un acuerdo sobre el diagnóstico de Osakidetza en la mesa de Salud.

Según ha manifestado, ese diagnóstico está "bastante bien" y "lo suficientemente serio" aunque su grupo hubiera introducido "algunos otros elementos".