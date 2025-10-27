EH Bildu registra 47 enmiendas a la ley de PNV y PSE para evitar que el presupuesto de vivienda vaya a la "especulación"

VITORIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha registrado 47 enmiendas parciales a la Proposición de Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo promovida por el PNV y el PSE-EE, unas aportaciones con las que pretende garantizar la creación de un gran parque público de pisos de alquiler y evitar que el anunciado incremento presupuestario para vivienda "acabe en manos de los especuladores".

El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco para presentar las enmiendas de su grupo a esta iniciativa, ha denunciado que la proposición de ley de PNV y PSE-EE se ha redactado "pensando en los intereses privados, con el fin de garantizar una mayor rentabilidad a los promotores privados".

De esta forma, ha criticado que "la salida mercantilista que se propone mediante esta ley no tiene como finalidad garantizar el derecho a la vivienda". Astigarraga ha alertado sobre la posibilidad de que, en función de este texto, el incremento presupuestario para vivienda anunciado la semana pasada por el lehendakari, Imanol Pradales, "acabe al final en manos de los especuladores".

Para tratar de evitarlo, EH Bildu ha registrado 47 enmiendas parciales a esta proposición no de ley que, entre otros objetivos, están destinadas a garantizar "una apuesta firme y clara por un parque público de vivienda orientado al alquiler".

Xabier Astigarraga ha indicado que las aportaciones de su grupo tratan de "impedir que se reduzcan los porcentajes de vivienda protegida". Además, establecen la obligación de destinar la mitad de esos porcentajes al alquiler social.

La formación soberanista plantea que los porcentajes mínimos de vivienda en alquiler sean del 37,5% en suelos urbanizables y del 20% en suelos urbanos, frente a la propuesta del PNV y el PSE, que los fija en un 20 y un 10%.

Astigarraga ha manifestado que "crear un gran parte público de vivienda protegida en alquiler debe ser la prioridad en estos momentos". En este sentido, ha puesto de manifiesto que en los últimos cuatro o cinco años se han construido 2.500 viviendas en alquiler social, mientras en Etxebide existe una lista con 80.000 personas solicitando una vivienda de alquiler.

VIVIENDAS BARATAS

A su vez, ha señalado que es necesario promover la creación de viviendas accesibles para la ciudadanía, "adaptadas a su capacidad económica", algo que "no hace" la iniciativa de 'jeltzales' y socialistas.

Por otra parte, aunque ha coincidido con el objetivo de PNV y PSE de agilizar los trámites para la construcción de viviendas, ha advertido de que eso "debe de hacerse de manera tasada y no de forma generalizada", ya que eso "supondría de debilitar todo tipo de garantías", incluidas las medioambientales.

EXCEPCIONES

EH Bildu propone establecer dos excepciones para declarar una actuación prioritaria y reducir así los plazos en los trámites urbanísticos. Esto --según plantea-- debería llevarse a cabo cuando las promociones son del sector público o de alguna administración pública, o cuando aunque sean de carácter privados, los promotores asumieran.

La formación soberanista también ha defendido que se ha de "respetar la autonomía municipal", dado que "la imposición no es la manera adecuada de que los ayuntamientos cedan suelo al Gobierno vasco".

Astigarraga ha criticado que la propuesta del PNV y del PSE "no es de ninguna manera aceptable porque vulnera la autonomía municipal", puesto que --según ha dicho-- no garantiza que la cesión de suelo por parte de los municipios se lleve a cabo solo cuando existe un "consenso" entre ambas administraciones.