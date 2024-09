EH Bildu reivindica una reforma fiscal "profunda con perspectiva de país" y critica que no haya norma foral en Gipuzkoa

Apunta que para que la norma foral esté en vigor a principios de 2025, "debería aprobarse en diciembre"



SAN SEBASTIÁN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha reclamado una reforma fiscal "profunda y con perspectiva de país" y ha criticado que aún no haya información sobre la norma foral que debería aprobarse para llevarla a cabo ya que "dentro de tres meses, debería estar en vigor la reforma".

En una rueda de prensa en San Sebastián, Iriarte ha recordado que en Gipuzkoa, fruto de una ponencia, los tres principales partidos alcanzaron un acuerdo el pasado mes de julio y ha insistido en que "para que la norma foral esté en vigor a principios de 2025, debería aprobarse en diciembre".

Por lo tanto, según ha destacado la portavoz de la formación soberanistas en las Juntas Generales, "a estas fechas el Gobierno foral debería tener ya registrado el borrador para realizar la tramitación que precise".

"En una cuestión de esta envergadura, para actuar con responsabilidad y responder al mandato político que nos ha dado la ciudadanía, necesitará de una elaboración previa en profundidad y eso requiere tiempo. Así es como trabaja EH Bildu. Hemos llegado a este punto gracias al trabajo en común realizado por los partidos y en la siguiente fase de la implementación, también será imprescindible esa colaboración con el Gobierno foral", ha asegurado Iriarte.

En esa línea, ha considerado que es necesario tener en cuenta también el calendario, ya que esta "es la época en la que se elaboran los presupuestos". En su opinión, "es imprescindible que para empezar trabajar en los presupuestos esté encauzado todo lo relativo a la reforma fiscal".

Por ello, ha añadido que desde EH Bildu no entienden "por qué todavía no se han dado pasos para la creación de la norma foral o por qué, si se ha dado algún avance, no tenemos constancia de ello".

"RETOS DE PAÍS"

"EH Bildu ha formado parte del acuerdo de conclusiones de la ponencia porque vio que el informe contemplaba la posibilidad de responder a los retos que tiene este país. Ha demostrado que cuando EH Bildu es parte de los acuerdos para mejorar las políticas públicas, y realmente hay voluntad de trabajo por todas las partes, se mejora el bienestar de la ciudadanía", ha indicado Maddalen Iriarte.

De este modo, ha insistido en que la norma foral de la reforma fiscal "debería recoger la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado en julio". A su juicio, hay que "trabajar con perspectiva de país, mirando más allá de Gipuzkoa, porque las decisiones que se toman en uno u otro territorio influyen en el resto". "Este acuerdo se alcanzó entre los tres partidos mayoritarios de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, es decir, EH Bildu, PNV y PSE, por lo que pone un buen punto de partida para alcanzar consensos", ha añadido.

Asimismo, la portavoz de la coalición soberanista ha recordado que su formación apuesta por dar respuesta a temas como "el sistema de cuidados, la transición ecosocial o la vivienda, entre otros, que tanto a nuestro parecer como para la ciudadanía que así nos lo ha hecho saber, son algunos de los temas estratégicos".

"Necesitamos medios y recursos económicos que correspondan a estos grandes retos de país. Por eso, este no es momento para pequeños cambios o matices. La fiscalidad necesita un cambio estructural que responda a los retos que tenemos entre manos", ha remarcado, para insistir en que "nos corresponde dar respuestas a las necesidades y problemas que tiene la ciudadanía y debemos hacerlo conjuntamente a través de consensos entre diferentes y obviamente con perspectiva de país".