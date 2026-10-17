EH Bildu y Sumar piden que la deflactación sea progresiva y el PP la ve "insuficiente"

Pleno de debate de política general en el Parlamento Vasco - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

PNV y PSE-EE han defendido que la deflactación acordada por las diputaciones va a suponer "un alivo" para el "bolsillo" de las familias vascas, mientras que EH Bildu y Sumar han reclamado que una "deflactación progresiva" y PP la ve "insuficiente".

Las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa anunciaron el pasado jueves, tras el Consejo Vasco de Finanzas, un acuerdo para aprobar una deflactación del 3% en el IRPF para 2027, una medida con la que se pretende evitar que las personas a las que se suba el sueldo deban pagar más impuestos y que se ha adoptado con el fin de amortiguar el impacto de la inflación en las economías domésticas.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la parlamentaria del PNV Ainara Zelaia ha defendido que esta medida supone "un alivio" para las familias vascas ya que evitará que subidas salariales que puedan provocar "un salto" en los tramos del IRPF "repercuta en que haya que pagar más". De este modo, ha señalado permitirá "amortiguar" el peso de la inflación en las economías domésticas.

También el representante del PSE-EE Ekain Rico ha considerado que se va a conseguir que "la inflación tenga menos repercusión en el bolsillo" de las familias y ha rechazado las críticas de la oposición subrayando que "siempre que se tienen más ingresos es precisamente para el sostenimiento del estado de bienestar y eso se ve en los presupuestos". "Quizás, como luego no aprueban esos presupuestos, estas fuerzas tienen que disimular de alguna manera", ha considerado.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria ve "razonable" la deflactación ante el aumento de la inflación, si bien ha advertido de que, "tal como está diseñada, de manera lineal y no progresiva, al final va a acabar beneficiando a los que más rentas tienen y a los que menos ingresos tienen no va a repercutir". Por ello, ha apostado por "una deflactación progresiva", de forma que "se beneficie en mayor medida a las rentas más bajas", a las que la inflación "les impacta mucho más".

INSUFICIENTE

La representante del PP Laura Garrido considera "insuficiente" la la deflactación del 3% planteada para paliar los efectos de la inflación en las economías domésticas, sobre todo, "en un momento en que hay más dinero" por el aumento de la recaudación. Además, ha apelado a poner en marcha otras rebajas fiscales.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha advertido de que, con la deflactación planteada, "los que ganan menos van a pagar un poquito menos y los que ganan más van a pagar bastante menos". "A una persona que gane 25.000 euros, esto le puede suponer un ahorro de 30 euros, mientras que a alguien que gana 100.000 le puede suponer un ahorro de 300 y pico", ha advertido, instado a "buscar las fórmulas" para que la deflactación sea progresiva.