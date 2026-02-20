EHU asegura que sus valores son "incompatibles" con los mensajes "nacional-populistas" de Vox y de todo "autoritarismo"

Archivo - El nuevo rector de la Universidad del País Vasco, Joserramon Bengoetxea - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo rectoral de la Universidad del País Vasco (EHU) ha asegurado que los valores de la universidad con "incompatibles" con los mensajes "nacional-populistas" de Vox y de todo "autoritarismo", al tiempo que ha considerado que "no es casual ni baladí" que la concentración del próximo lunes del "partido ultraderechista" en el campus de Álava, en Vitoria-Gasteiz, "coincida con la fecha del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, menos aún en un contexto de avance de la ultraderecha a nivel global".

Desde el equipo rectoral de EHU han hecho público un comunicado respecto a la decisión de suspender todas las clases el próximo lunes ante la concentración convocada por Vox en el paseo de la Universidad, frente a la Facultad de Farmacia y teniendo en cuenta los "graves sucesos" ocurridos en los últimos meses en Vitoria-Gasteiz y Pamplona.

Aunque el espacio público a utilizar es propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde la Universidad del País Vasco han recordado que se ubicará en el ámbito del campus alavés.

El equipo rectoral ha remarcado que esta decisión se ha tomado "sesde la responsabilidad institucional como medida preventiva", con el objetivo de "garantizar la seguridad e integridad de todas las personas que conforman la universidad".

"Nuestra principal prioridad es el bienestar del estudiantado, profesorado y trabajadores", ha asegurado, para informar que el próximo lunes "se garantizarán todas las actividades docentes y se desarrollarán por medios telemáticos".

Para el equipo rectoral, "no es casual ni baladí que la iniciativa del partido ultraderechista coincida con la fecha del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, menos aún en un contexto de avance de la ultraderecha a nivel global".

En ese marco, y ante la "provocación que supone el acto del próximo lunes", desde el equipo rectoral de la EHU han transmitido su rechazo al "neo-franquismo y a los mensajes y prácticas totalitarios que pretenden socavar los cimientos de nuestro modelo social europeo".

En ese sentido, han recordado que "los valores de nuestra Universidad, proclamados en nuestros Estatutos, son incompatibles con los mensajes nacional-populistas de Vox y de todo autoritarismo".

Según han subrayado, "para empezar, nuestra misión incluye promover el desarrollo humano sostenible y, además, nos concebimos como universidad plural y foro del libre pensamiento, de la libre creación y del libre desarrollo, tanto de la sociedad como de las personas que conformamos la EHU". "Aspiramos a una convivencia democrática basada en la paz, el diálogo y la libertad", han subrayado.

Asimismo, el equipo rectoral ha decidido adoptar varias medidas preventivas a fin de "garantizar la seguridad y el cuidado de toda la comunidad del Campus de Álava", como realizar la actividad docente en la modalidad online para "evadir la provocación".

También se reunirán con los decanatos y direcciones de centros, con los sindicatos y los movimientos estudiantiles del Campus para pedir su colaboración y "no entrar en la provocación", además de pasar a "una estrategia abierta de contraste y crítica hacia todo lo que representa Vox".

"Las universidades públicas nos debemos a la sociedad y eso significa asumir la responsabilidad de actuar frente a toda amenaza totalitaria. Mientras algunos vociferan, la EHU delibera y rebate, transmite conocimiento y espíritu crítico e ilustrado", han concluido desde el equipo rectoral.