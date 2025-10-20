La EHU publica nuevas guías sobre alimentación elaboradas por personal investigador

Los textos están dirigidos a la población general y están diseñados en un formato manejable y de fácil lectura

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha publicado este año cuatro nuevas guías sobre diferentes temas relacionados con la alimentación, fruto del trabajo del personal investigador del grupo de investigación Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la EHU.

Las publicaciones van dirigidas a la población general, y tratan de proporcionar un documento manejable y de fácil lectura, según ha informado la EHU en un comunicado.

La Universidad del País Vasco ha destacado que toda la información expuesta en las mismas está basada en evidencias científicas, pero ha advertido de que las guías "no deberían ser en ningún caso un sustituto de las recomendaciones clínicas que cada paciente pueda recibir por parte del personal sanitario"

Las proteínas son, junto con los hidratos de carbono y los lípidos, uno de los macronutrientes presentes en la dieta que se deben consumir diariamente, y que poseen funciones metabólicas muy importantes. En los últimos años, las proteínas se han convertido en un tema recurrente entre la población, haciendo que surjan diversos mitos y dudas en relación con su consumo.

La nueva guía 'Todo lo que necesitas saber sobre las proteínas. Guía práctica' proporciona información rigurosa y actualizada sobre ese nutriente. En el trabajo han participado Laura Arellano García, Irene Besné Eseverri, Helen Carr Ugarte, Alfredo Fernández Quintela, Saioa Gómez Zorita, María Puy Portillo e Iñaki Milton Laskibar, miembros también del CIBERobn Instituto de Salud Carlos III y del Instituto de Investigación Sanitaria (Bioaraba).

Este texto pretende ser una herramienta útil para aprender a conocer cuáles son las necesidades de proteína de una persona, cuáles son las fuentes dietéticas más interesantes

La segunda parte de 'Respuestas a dudas y creencias falsas sobre alimentación y nutrición. ¡Que no te lo cuenten!' sigue el enfoque de la anterior, con el objetivo de abordar las creencias, dichos y tendencias populares que giran en torno a la alimentación y la nutrición de manera divulgativa.

En esta nueva publicación han participado Jenifer Trepiana Arin, Asier Léniz Rodríguez, Leixuri Aguirre López, María Teresa Macarulla Arenaza, María Puy Portillo Baquedano e Iván Gómez-López.

OSTEOPOROSIS Y CÁNCER

La guía 'Todo lo que necesito saber sobre la osteoporosis. Alimentación, actividad física y estilo de vida' ha sido elaborada por Saioa Gómez Zorita, María Teresa Macarulla Arenaza, Maitane González Arceo, Asier Léniz Rodríguez, Germán Vicente Rodríguez, José Antonio Casajús Mallén, María Puy Portillo Baquedano, y Jenifer Trepiana Arín.

Este trabajo tiene como objetivo proporcionar información útil de forma divulgativa, pero en base a la evidencia científica actual, explicando en qué consiste la osteoporosis, los factores de riesgo de esa patología y el diagnóstico, así como qué se puede hacer para prevenirla y tratarla.

La segunda edición de la 'Guía de alimentación en el paciente oncológico', realizada por las doctoras Itziar Eseberri Barace, Ana Gracia Jadraque, María Puy Portillo Baquedano, Leixuri Aguirre López.

EL objetivo de este documento es explicar de forma clara y sencilla en qué consiste esa patología, qué efectos secundarios se producen y cómo se altera la alimentación del paciente. Asimismo, se ofrecen recomendaciones y consejos nutricionales que ayuden a las personas a mantener un mejor estado nutritivo y una mejor calidad de vida.