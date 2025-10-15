ELA califica de muy positiva la huelga en Educación y los primeros paros con incidencia importante en Industria

Un grupo de personas con una bandera palestina durante una movilización - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Dice que la protesta de este miércoles eleva "la exigencia a empresas y Gobiernos para que corten ya todas sus relaciones con Israel"

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA califica de "muy positivo" el arranque de la huelga general en Educación y los paros parciales de los primeros paros de madrugada, con una incidencia "importante" en la industria, sobre todo, en Gipuzkoa y Bizkaia. La central sindical ha afirmado que la protesta prevista para esta jornada eleva "la exigencia a empresas y Gobiernos para que corten ya todas sus relaciones con Israel".

Este miércoles, ELA ha convocado, junto con CIG (Galiza) e Intersindical (Catalunya), un paro general de cuatro horas por turno de trabajo para denunciar el "genocidio" israelí y ha destacado que movilizará a "miles de militantes" en sus actos por toda Euskadi y Navarra.

Los paros de ELA estaban convocados de 3.00 a 7.00 horas a la mañana (en turnos industriales de 02.00-06.00 horas), de 11.00 a 15.00 horas (en turnos industriales de 10.00-14.00 horas) y de 18.00 a 22.00 horas.

Además de estos paros de cuatro horas, ELA ha convocado una huelga general en Educación.

EDUCACIÓN

Precisamente, la responsable de ELA-Educación, Miren Zubizarreta, ha destacado que son numerosos los centros escolares que están en funcionamiento con los servicios mínimos, como por ejemplo, en Bilbao la escuela Mugica, Ibarrekolanda BHI, Eskurtze BHI, Ikastola Deusto, Gallego Gorria LH y San Adrián, Escuela infantil de Sopela, Jado de Erandio y San Fidel de Gernika.

En Gipuzkoa, ha citado la Haurreskola Bidebieta de San Sebastián, Goizeko Izarra de Mutriku, Mogel Ikastola de Eibar, Urdaneta de Ordizia, La Salle de Beasain, Koldo Mitxelena, Telleri y la ikastola Haztegi de Rentería. En Álava, funcionan con servicios mínimos Arantzabela, Salburua, Mariturri y Gurutzmendi de Vitoria-Gasteiz, y la haurreskola Maeztu.

El sindicato ha añadido que los trabajadores de limpieza y cocina del departamento de Educación también han secundado la huelga, siendo el paro "practicamente total" en cocinas como la de Lezo Herri Eskola o Talaia de Hondarribia, así como entre las trabajadoras de limpieza del centro Federico Baraibar de Vitoria-Gasteiz.

En Educación especial, ELA ha denunciado que, debido a los servicios mínimos establecidos, los trabajadores tienen "anulado" su derecho a la huelga, si bien "gran parte de la plantilla se ha sumado a las reivindicaciones". Por otra parte, ha destacado que se ha constatado un "amplio seguimiento" también en EHU.

INDUSTRIA

El sindicato ha recordado que, en el ámbito de la industria, la primera tanda de paros parciales de cuatro horas era de 2 a 6.00 horas y ha subrayado que ha habido una "incidencia importante" en la industria, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia y algo menos en otros sectores.

Según los primeros datos, el paro ha sido "importante" en empresas de Goierri como CAF, Indar, CIE, Hine, Jaso Itsasondo, GKN y STO, entre otras.

Desde ELA se ha indicado que en Osakidetza y Osasunbidea (Navarra), sin embargo, el derecho a huelga ha sido "una vez más vulnerado" por los servicios mínimos "abusivos" dictados tanto por el Gobierno vasco como el navarro.

El sindicato ha denunciado que se trata de una "práctica habitual de ambos Ejecutivos que viola derechos fundamentales". ELA ha afirmado que, en esta ocasión, además, no solo busca favorecer a las empresas sino que "impide la protesta contra el genocidio palestino y, por tanto, supone un apoyo -aunque sea indirecto- a la política israelí".

"BOICOT TOTAL"

En su valoración, Miren Zubizarreta, ha destacado que, una vez más han salido a la calle miles de personas en apoyo al pueblo de Palestina y para exigir el boicot total a Israel por parte de las empresas y Gobiernos, también los de Hego Euskal Herria".

En este sentido, Zubizarreta ha señalado que esta "gran protesta que se ha iniciado hace unas horas eleva la exigencia para el fin de toda relación comercial o política con Israel".

ELA ha añadido que, con esta iniciativa conjunta con los sindicatos CIG e Intersindical, quieren "dirigir con voz propia desde Euskal Herria, Galiza y Catalunya" una exigencia "directa y sin ambigüedades a Gobiernos y empresas, a diferencia de otras convocatorias con origen en el sindicalismo español de UGT y CCOO".

El siguiente paro comenzará a las once de la mañana hasta las tres de la tarde (en turnos industriales de 10.00 a 14.00 horas) y ELA ha recordado que realizará en las próximas horas movilizaciones en Bilbao, Iruña, San Sebastián y Vitoria, así como en una decena de localidades de distintas comarcas como Durango, Gernika, Eibar, Zarautz, Azpeitia, Tolosa, Beasain o Errenteria.

Además, y como en ocasiones anteriores, ELA ha llamado a participar en aquellas movilizaciones convocadas por movimientos sociales que defiendan "el boicot total a Israel".