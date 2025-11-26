ELA denuncia que Osakidetza sólo admitirá como estructurales 1.920 plazas de personal eventual de larga duración

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha denunciado que Osakidetza sólo admitirá como estructurales 1.920 plazas de personal eventual de larga duración, según lo ha traslasdado en la reunión de la Mesa Sectorial.

En el encuentro, según ha explicado ELA en un comunicado, Osakidetza ha anunciado que aumentará la plantilla en 2.160 plazas (240 proceden de la integración del oncológico).

El sindicato ha señalado que no se crean nuevos puestos de trabajo por parte de Osakidetza, sino que se trata de una medida para considerar estructurales los puestos de 2.160 trabajadores actualmente en activo. Además, ha precisado que esas 1.920 personas trabajadoras "seguirán siendo eventuales y no se aumentarán las plantillas, aunque Osakidetza quiera trasnmitir lo contrario".

ELA ha indicado que estos puestos de trabajo son ocupados actualmente por personal eventual de larga duración. Por consiguiente, Osakidetza ahora reconocerá formalmente el código a esas 1.920 plazas, es decir, reconocerá esas plazas como estructurales.

Según ha explicado, Osakidetza cuenta con 3.384 plazas ocupadas sin código por personal temporal de larga duración, es decir, en puestos que formalmente no se consideran estructurales.

"Esto significa que no reconocerá otros 1.463 puestos de trabajo como estructurales, sino los mantendrá como coyunturales. Este personal eventual es imprescindible para garantizar el servicio de Osakidetza, pero el Departamento no quiere aceptar esa realidad", ha agregado.

Por ello, ELA ha pedido al Departamento de Salud que declare todos estos puestos como estructurales y reconozca la codificación correspondiente.

Asimismo, ha recordado que Osakidetza cuenta con 1.545 plazas sin cubrir en todas las categorías y que, según datos facilitados esta semana por el propio Servicio Vasco de Salud, en la actualidad hay 24.272 eventuales, lo que supone más del 50% de la plantilla "-la temporalidad que establecieron la justicia europea y la propia ley Iceta debía ser del 8%"-.

Por ello, ha indicado que, aunque Osakidetza anuncie otros 1.186 en la OPE anunciada para el año que viene, "la situación apenas variará". "Esta cifra es demasiado baja para hacer frente a la temporalidad. Porque detrás de esta realidad están las precarias condición laboral, la temporalidad y el acuerdo de condiciones laborales sin renovar más de 15", ha manifestado.