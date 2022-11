Elkarrekin Podemos-IU propondrá que los Presupuestos sean "más ambiciosos en gasto" y reclamará una reforma fiscal

VITORIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha subrayado este martes que la disposición de su grupo es "ser proactivos e intentar negociar" los presupuestos vascos para 2023, pero cree que "la coyuntura actual exige cambios en la previsión del gasto en materias como salud, vivienda, la crisis energética y materializar el pacto educativo", por lo que van a proponer incluir cambios de partidas para ser "más ambiciosos en el gasto" y exigir impulsar la reforma fiscal, aunque ha precisado que no llevarán líneas rojas "en ningún ámbito, tampoco en el fiscal".

Gorrotxategi ha comparecido en una rueda de prensa celebrada en la Cámara vasca junto a los parlamentarios de su coalición Jon Hernández y David Soto que forman parte del equipo que negociará los presupuestos vascos y que trasladará sus demandas al Departamento de Economía.

En su intervención, ha explicado que van a acudir a la negociación presupuestaria, que comienza este miércoles, "con la voluntad de negociar", ya que la disposición de su grupo es "ser proactivos e intentar negociar para obtener medidas que beneficien a la mayoría social de este país".

"Hemos logrado y actuado positivamente en las negociaciones, por ejemplo, para aprobar la ley de la RGI y también acordamos el Pacto Educativo", ha recordado.

No obstante, ha advertido que creen que el presupuesto que ha presentado el Gobierno Vasco "no responde a las necesidades que presenta la coyuntura actual del país" y ha criticado que "el Gobierno está haciendo una propaganda que no se ajusta a la realidad" al afirmar que "son los presupuestos más expansivos en los que se ha superado la línea de gasto".

"Esto no deja de ser de propaganda si atendemos al presupuesto actualizado del año del ejercicio 2022 porque en este ejercicio el gasto se ha elevado a 14.345 millones de euros. Por lo tanto, este dato no es cierto, no es exacto", ha afirmado.