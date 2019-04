Elorza acusa a PNV y Podemos de intentar "desacreditar" al PSOE al lanzar "sospechas" de un pacto con Cs

Publicado 17/04/2019 9:26:13 CET

BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha acusado a PNV y a Podemos de intentar "desacreditar" al Partido Socialista al lanzar "sospechas" de un posible pacto con gobierno con Ciudadanos. Los socialistas quieren "una mayoría amplia" que impida la victoria de la suma de Cs, PP y VOX, y no pretenden "apoyarse" ni en EH Bildu ni en ERC.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Elorza ha señalado que "es una obsesión" hablar en la campaña de un posible pacto del PSOE y Ciudadanos tras los comicios.

A su juicio, "está claro que hay un bloque de partidos de la derecha que, a veces, casi está en cabeza de la ultraderecha de Vox y, por otra parte, está el PSOE básicamente, también Podemos y otras fuerzas en distintos territorios de España, y son planteamientos bien diferentes".

"No hay ni un gesto ningún detalle ni nada que haga sospechar de esa intención que se nos atribuye, más allá del interés del PNV y de Podemos de hacer esa acusación por razones de desacreditar al PSOE, cuando la realidad es bien otra", ha asegurado.

Odón Elorza ha recordado que simplemente ganar "no da para nada derecho a gobernar", sino que hay que obtener una victoria "lo más amplia posible". "Y, a partir del 28 de abril, vamos a ver cómo podemos consolidar con un programa coherente con un proyecto socialdemócrata, ver cómo podemos llevar eso a la práctica, con qué fuerzas más cercanas y más similares se puede establecer un compromiso", ha indicado.

Además, ha recordado que, si bien hace tiempo, la posición de Albert Rivera "parecía reformista en temas de regeneración y en algunas otras materias, ha cambiado radicalmente, y se ha escorado a la derecha, y en algunos temas, a la derecha extrema", como en el caso de Cataluña.

ACUERDOS

El candidato socialista ha afirmado que el PSOE "no tiene en estos momentos sobre la mesa ninguna propuesta de con quién hacer pactos", aunque saben más bien "con quién no". En su opinión, ahora no es momento de eso porque se trata de lograr un Gobierno de "mayoría amplia".

En este sentido, buscará una mayoría "que no permita que las derechas, Ciudadanos, PP y Vox, sumen mayoría absoluta". Por ello, espera que los socialistas tengan "un resultado alto" y pueda apoyarse en otras fuerzas en el Congreso como Podemos, el PNV o Compromís. En todo caso, "no entra en los cálculos" de su partido apoyarse en ERC ni EH Bildu.

Asimismo, ha denunciado "la gran mentira de Casado y Rivera" es que Pedro Sánchez "ha pactado con Torra, ha aceptado el documento de Predralbes, ha roto España", y los socialistas son "unos traidores", que han pactado con "filoetarras y con comunistas".

Por ello, ha dicho que los Presupuestos no fueron votados ni por EH Bildu, PDeCAT ni ERC. "Sumaron pactos con la derecha. ¿Eso significa que tuvieron pactos entre ellos, no, eso significa que hubo una coincidencia de intereses entre ellos", ha añadido.