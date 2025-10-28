Emakunde presenta en Barcelona sus buenas prácticas en la integración de la perspectiva de género en los Fondos Europeos

Miren Elgarresta ha participado en el plenario de la Red de Políticas de Igualdad - IREKIA

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha intervenido en el 19º plenario de la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos Comunitarios, que se celebra estos días en Barcelona, para presentar las buenas prácticas de Euskadi en la integración de la perspectiva de género en los Fondos Europeos.

Elgarresta ha recordado el trabajo de Euskadi en la última década en esta materia, que se articula a través del Grupo Técnico Interinstitucional 'Igualdad en los Fondos Estructurales del País Vasco', promovido y coordinado por Emakunde.

Además, ha explicado los avances realizados este año apoyando la incorporación de la perspectiva de género en las fases de ejecución y seguimiento de las operaciones cofinanciadas, según ha informado Emakunde en un comunicado.

En el ámbito del FSE+, Fondo Social Europeo Plus, se está apoyando a los equipos de 15 proyectos de empleo y emprendimiento gestionados por entidades sociales y locales. A su vez, en el FEDER-Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se ha avanzado en el Grupo de Igualdad en Vías Ciclistas, una experiencia piloto impulsada con las tres diputaciones forales.

La experiencia piloto en el marco del FEADER-Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural se ha centrado en talleres prácticos sobre el Plan Estratégico de la PAC para Euskadi 2023-2027.

Elgarresta ha destacado el compromiso de los grupos para la aplicación del enfoque de género "porque sobre la base de la participación, es como se consiguen cerrar brechas y lograr la igualdad real de hombres y mujeres".

La directora de Emakunde ha recordado que "la aplicación transversal del enfoque de género, la mejora continua de las políticas públicas y de los equipos que las hacen posibles, tiene como resultado gestionar para responder a las necesidades de todas las personas".