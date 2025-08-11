El embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava) roza el 77% de su capacidad y el de Urrunaga el 76%

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El embalse de Ullibarri-Gamboa está al 76,6% de su capacidad este lunes tras perder 2 hm3 de agua en la última semana, lo que deja sus reservas 4 hm3 por debajo de la misma fecha del pasado año, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Este embalse, situado en la Llanada Alavesa y que recoge las aguas de la cuenca del río Zadorra, siendo el de mayor capacidad de Euskadi con 146,5 hm3, mantiene sus reservas actuales en 112 hm3, lo que representa 2,7 puntos menos de reservas que hace un año.

El pantano de Urrunaga, también incluido en el sistema del Zadorra y de 71,8 hm3 de capacidad total, tiene en la actualidad 54,4 hm3 de agua, lo que supone un porcentaje de llenado del 75,8%, tras mantener sus reservas en los últimos siete días. En comparación con la media de los últimos cinco años, Urrunaga tiene en la actualidad 4 puntos más de llenado.

En cuanto al pantano de Albina, acumula 3,2 hm3 de reservas, lo que supone un 60% de su capacidad total de 5,4 hm3 (0,3 hm3 menos que hace un año).