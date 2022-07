Emergencias destaca la necesidad de adoptar medidas restrictivas para evitar incendios porque "la cosa va a ir a peor"

Se prevé limitar, desde hoy, el paso con vehículos privados en el medio rural en zonas de alerta roja

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Técnico de Emergencias del Gobierno vasco Iñaki Noriza ha destacado que se van adoptar "medidas restrictivas" ante el previsible aumento del riesgo de incendios porque probablemente "la cosa va a ir a peor" a partir de la tarde del domingo. Entre esas medidas, se contempla la de limitar, desde hoy, el paso con vehículos privados en el medio rural en zonas de alerta roja.

En declaraciones a Radio Euskadi, Noriza ha indicado que los cinco incendios declarados este jueves en Euskadi, cuatro en Álava y uno en Gipuzkoa, están controlados, a lo que ha ayudado que no ha habido "especial viento" durante la noche.

Noriza ha recordado que se va a activar en toda Euskadi la fase de emergencia del Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales que será presentado este mediodía y cuyas medidas se están decidiendo a lo largo de la mañana.

Según ha apuntado, esas medidas restrictivas que se establecerán tendrán que ver con todas las actividades que pueden suponer un riesgo en este momento como pueden ser fuegos artificiales en el entorno de las masas forestales, paso de vehículos o uso de maquinaria agrícola.

En concreto, se ha referido a las actividades que se deben evitar como fumar, hacer barbacoas o ir en coche por una pista forestal no cuidada, lo que puede provocar un fuego por el calentamiento del tubo de escape. Por lo tanto, a partir de hoy se limitará el paso con vehículos privados en el medio rural en zonas en alerta roja. Según precisado, las restricciones no van a ser para toda la comunidad sino para determinadas zonas y horarios en función de las condiciones.

Noriza ha afirmado que, para hoy y mañana, no está previsto que Euskadi entre en zona roja pero ha insistido en la situación es "grave y muy tensa" porque la humedad es "muy baja" pero, de momento, los servicios de Emergencias están siendo capaces de combatir esos fuegos pero las condiciones "van a peor" y los pronósticos "lo están planteando". "La cosa va a ir claramente a peor y hasta que no seamos capaces de combatir ese tipo de fuegos", ha agregado.

Tras indicar que la gente del campo "son los que mejor saben cómo actuar", ha afirmado que los urbanitas tienen que "extremar las medidas" cuando se va al medio rural.

Según ha señalado, el medio rural no está para "andar con bromas" porque el medio está seco y es "sequedad va a ir en aumento", a lo que se unirá un mayor viento en la tarde del domingo, lo que provoca que los "fuegos se aviven y sean más difíciles de controlar".

Noriza ha explicado que a lo largo de esta semana en Álava se ha estado casi todos los días en la formula 30-30-30, que supone más de 30 grados, menos de 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora". Según ha insistido, el viento no ha sido muy significativo pero parece que "eso no va a seguir siendo así", de manera que "se va a reducir la humedad, las temperaturas no van a bajar y el viento superará los 30 kilómetros hora".