La Ertzaintza abre una investigación por la decapitación de una figura que emulaba al rey en una manifestación de Ernai

Estatua del Rey Felipe VI derribada durante la manifestación de la organización juvenil Ernai el lema ‘Euskal Herria irabaztera! Faxismoari ez’ - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha abierto un atestado por desórdenes públicos y una investigación por la decapitación de una figura que emulaba a Felipe VI, durante una manifestación "contra el fascismo" convocada este pasado domingo en San Sebastián por las juventes de la izquierda abertzale Ernai.

En el transcurso de la marcha, varios jóvenes encapuchados, subidos a unos contenedores, prendieron fuego a banderas de España y Francia. Antes de finalizar, manifestantes con el rostro cubierto levantaron en el recorrido una reproducción de rey Felipe VI, a la que han derribaron y cortaron la cabeza.

La Policía vasca ha abierto una investigación por estos hechos, así como diligencias por desórdenes públicos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad.