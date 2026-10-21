Ertzaintza investigará, a las órdenes de la AN, si los detenidos en Irun cometieron los "graves" hechos que les imputan

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria - David de Haro - Europa Press - Archivo

VITORIA 21 (EUROPA PRESS)

La Ertzaintza investigará, a las órdenes de la Audiencia Nacional, si los dos detenidos en Irun (Gipuzkoa) el pasado sábado cometieron los "graves" delitos vinculados a actividades terroristas que se les imputa y por los que este martes ingresaron en prisión provisional, según ha informado el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que ha recordado que el Gobierno Vasco, desde el fin de ETA hace 15 años, ha pedido "permanentemente que se condene y deslegitime el uso de la violencia" de ETA.

El juez acordó este pasado martes la prisión provisional por delito de terrorismo para la mujer de 22 años y el hombre de 34, que, según el auto, pertenecen a la coordinadora Jardun, organización compuesta por Jarki y Aske, colectivos integrados por disidentes de la izquierda abertzale.

Los detenidos habían sido identificados por la Ertzaintza en un control el 26 de septiembre en el municipio guipuzcoano de Eskoriatza, y se les encontró, entre otras cosas, planos de situación de zulos que fueron de ETA, listados de guardias civiles y de otros cuerpos policiales, anotaciones de matrículas, y dispositivos encriptados, que una vez abiertos contenían fotografías de entrenamiento "para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública", o fotografías de banderas de ETA. En el coche también localizaron "evidencias sospechosas relacionadas con informaciones sobre un posible zulo con material", tal como consta en la resolución judicial.

En declaraciones realizadas este miércoles tras el acto de toma de posesión de Cristina González como consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Zupiria ha recordado que la Audiencia Nacional hace referencia a la supuesta comisión por parte de los dos detenidos de delitos vinculados al terrorismo, y que se basa en "evidencias" que la Ertzaintza le ha facilitado.

"La decisión del juez es la de iniciar una investigación para comprobar qué delitos se han podido cometer, también su gravedad y, como medida preventiva, ha decidido enviarlos a prisión mientras se desarrolla esta investigación", ha recordado.

El consejero ha señalado que la primera comunicación que realiza la Ertzaintza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se produjo la misma noche en que se identificó a estas personas el pasado 26 de septiembre durante un control en la localidad guipuzcoana de Eskoriatza. Estos iban con una tercera persona, de nacionalidad irlandesa, en un vehículo.

Preguntado por qué no se les detuvo aquel día, ha recordado que este es un Estado "garantista" respecto a la libertad de movimiento de todos los ciudadanos. "En el momento en el que se produjo esta identificación de estas personas no estaban cometiendo ningún delito. Por lo tanto, no podían ser detenidas in fraganti, y lo que se ha hecho es investigar y poner a disposición de la Justicia la información que se les ha encontrado", ha explicado.

Bingen Zupiria ha indicado que, tras la identificación, se solicitó a la Audiencia Nacional autorización para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la Justicia los indicios encontrados, "y luego se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente".

INVESTIGACIÓN DE LA ERTZAINTZA

A partir de ahora, ha dicho que la Ertzaintza desarrollará la investigación que proceda, a las órdenes de la Audiencia Nacional, "para determinar los hechos que se han podido producir o no", con garantías de cumplimiento de los procedimientos y de los derechos de los detenidos.

Según ha subrayado, el auto del juez califica los hechos y las sospechas las califica como "graves". En cuanto a Jardun, Aske y Jarki, a los supuestamente pertenecen los detenidos, ha recordado que "son organizaciones alegales, no se encuentran inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos", por lo que "hay mucha información" sobre ellas "que no es conocida públicamente".

DESLEGITIMACIÓN DEL TERRORISMO

El consejero de Seguridad ha recordado que el Gobierno Vasco, desde hace 15 años, cuando se produjo la disolución de ETA, "lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y deslegitime el uso de la violencia", así como su justificación, porque "lo piden así las instituciones, pero también la mayoría de la sociedad vasca".

"Este Gobierno, que lleva dos años funcionando, también ha repetido insistentemente, ante cualquier hecho violento que se ha producido en nuestra comunidad, la necesidad de deslegitimar, denunciar y condenar el uso de la violencia o su legitimación. Creo que es un buen momento para volverlo a recordar", ha indicado.

CONCENTRACIONES CONTRA VITO QUILES

Bingen Zupiria también se ha referido, preguntado por los periodistas, a las concentraciones convocadas contra el acto que el agitador Vito Quiles pretende celebrar el próximo día 26 en Bilbao, para subrayar que la Ertzaintza, "como siempre, intentará mantener el orden público".

"Creo que estamos también ante una excelente oportunidad para que todos podamos expresar nuestra opinión política y nuestra opinión ciudadana, y una magnífica oportunidad para que no se produzca ningún disturbio", ha asegurado.