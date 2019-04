Esteban asegura que "hay poco que hacer" por parte del PNV si el PSOE plantea un pacto con Ciudadanos

Actualizado 18/04/2019 10:35:30 CET

Dice que habrá "poco o nada que hablar" con quienes buscan "recentralización, incumplimientos de leyes o retrocesos sociales"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PNV a la Cámara Baja por Vizcaya, Aitor Esteban, ha asegurado que "hay poco que hacer" por parte de su partido, si el PSOE plantea un pacto con Ciudadanos para gobernar la próxima legislatura.

En una entrevista concedida RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que "hay que ver cómo plantea la legislatura quien sea el candidato" a la Presidencia, y considera que con algunos "va a haber muy poquito o nada" de qué hablar, porque proponen todo en base a "recentralización, incumplimiento de leyes orgánicas o retrocesos en derechos sociales".

"Ahí hay muy poco margen. Otros han dicho también que con nosotros no quieren saber nada. Tampoco sabemos si el PSOE se va a dirigir a nosotros, puede que se dirija a Ciudadanos e intente hacer una mayoría. Y, desde luego, ahí yo no auguro que nosotros podamos entrar", ha apuntado. Asimismo, ha recordado que la formación de Albert Rivera "ya anuncia su actitud" contraria al Concierto Económico y al Cupo vascos. "Ahí me parece que hay poco que hacer", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha reiterado que su partido está dispuesto a hablar para lograr "una estabilidad institucional" con Pedro Sánchez si gana los comicios.

"Lo que no vamos a hacer es 'gratis et amore', sin hablar antes, dar nuestro voto, como están anunciando otras formaciones. Cada uno tiene un programa político. Hay que saber también, dentro de un contexto de mayorías y minorías, qué es posible y qué no es. Estamos dispuestos a hablar, a negociar, a intentar lograr dar una estabilidad política entre todos, pero tiene que estar basados en acuerdos", ha apuntado.

PLANTEAMIENTOS A SÁNCHEZ

Por ello, ha explicado que plantearía a Sánchez "cuál es su postura respecto a la crisis institucional y cuáles son las vías que quiere seguir". En cuanto a política económica y de derechos sociales, ha apuntado que habría que afrontar la reforma laboral y establecer "de qué manera" se hace.

También cree importantes las medidas sobre igualdad que, para los jeltzales, tienen que "ser transversales en una serie de ámbitos, no solo en el Código Penal, sino también en el ámbito laboral, etc". Asimismo, se ha referido al tema de las pensiones y cómo se va a abordar el Pacto de Toledo, y la Ley de Secretos Oficiales que el PNV pretende modificar.

"El PSOE fue a quien le temblaron las piernas y no salió adelante su reforma. Nosotros la planteamos, se aprobó la toma en consideración, pero, luego, no se atrevió el PSOE. ¿Se va a atrever o no a cambiar esto?", ha preguntado.

Aitor Esteban ha recordado que, sobre la 'Ley mordaza', había una propuesta suya para reformarse y hubo "mucha discusión", pero, al final, el Partido Socialista "tampoco tiró adelante con ello, no se atrevió". "De todas estas cosas tendremos que hablar", ha dicho.

INDEPENDENTISTAS CATALANES

El candidato del PNV ha manifestado que desconoce qué pueden hacer los partidos independentistas catalanes si Pedro Sánchez precisara de sus apoyos, porque "tienen su propia estrategia y visión".

"Nosotros tenemos la nuestra y yo lo que sí oigo, a veces, son voces no coincidentes con cuál podría ser la posición de cara a una investidura o, lo que es más importante, de cara a cierta estabilidad en el desarrollo de la legislatura y en un apoyo parlamentario. Hay que esperar y ver las circunstancias", ha afirmado, para considerar que el desarrollo del juicio del 'procés' "complica muchísimo las cosas".

También ha explicado que habrá que ver si hay unas elecciones catalanas "de aquí a unos meses". "Quizá estos primeros meses no sean los más sencillos para un posicionamiento de las fuerzas políticas catalanas, pero ellos sabrán", ha insistido.

LEGISLATURA "BRONCA"

Para el dirigente jeltzale, tal como se están planteando la política "algunos", es "muy probable" que el tono de la próxima legislatura sea "bronco". "Se está entendiendo todo, no en sentido propósitivo, sino de confrontación absoluta para pasar por encima del otro. Además, con afirmaciones sobre el adversario que muchas de ellas no son ciertas", ha apuntado.

A su juicio, se trata más de "poner un sambenito al adversario que de ser propositivo, sabiendo, además, que en un momento tan complicado como éste, primero de incertidumbre institucional, pero también económica, porque los datos hablan de una desaceleración de la economía, se va a tener que enfrentar todo esto desde la vía del diálogo, del acuerdo y de intentar buscar soluciones por parte de todos".

"Si no, desde el griterío y querer imponer unos a otros, cuando se ve que el mapa político cada vez es más multipartidista y está más dividido, al final, no conduce a soluciones", ha subrayado.

Aitor Esteban ha asegurado que el PNV aspira a "a hacer política y a aportar". "Vamos a ver qué sucede en las elecciones. Tampoco me acabo de creer todas las encuestas (que les dan el logro de seis diputados, uno más). Estamos en un momento demoscópico complicado, nadie de atreve a hacer apuesta seguras sobre lo que va a ocurrir", ha sostenido.

No obstante, ha dicho que él sí tiene esperanzas en que sus propuestas y toda la labor que el Grupo Vasco ha hecho en esta última legislatura, en la que cree que han actuado "responsablemente, haciendo política, llegando a acuerdos beneficiosos con la ciudadanía, se vea recompensada".

COMPETENCIAS

Aitor Esteban se ha referido a la nueva competencia de la Autopista AP-68 a Euskadi, y ha considerado que crea un clima propicio para un diálogo entre los socialistas y el PNV, pero ha precisado que "esto se tenía que haber producido hace mucho tiempo".

"No se tenía que haber llegado a este punto, a la campaña electoral. Forma parte del paquete de competencias que asigna el Estatuto y parece mentira que esto ya no esté hecho, pero, más allá de todo eso, fue un acuerdo negociado entre nosotros, los Gobiernos lo llevaban trabajando técnicamente hace unos meses y se tenía que haber producido antes", ha manifestado.

Esteban ha indicado que, en todo caso, "más vale esto que no una situación de enfrentamiento absoluto". "Hemos logrado un diálogo con el PSOE en muchas áreas, se han ido cumplimentando, lo tengo que decir con absoluta honestidad, asuntos importantes que había en ese acuerdo. No ha dado tiempo a todo porque el presidente decidió acabar con la legislatura, pero se han ido cumplimentando. Y éste uno más de esos acuerdo. Evidentemente, esto ayuda", ha aseverado.

DEBATES ELECTORALES

Aitor Esteban ha defendido que, en los debates electorales, estén presentes todos los partidos con representación parlamentaria, y ha considerado que, "desde algunos medios, al final, involuntariamente o no, se da la impresión a la ciudadanía de que aquí únicamente están en liza algunos partidos".

"Nosotros tenemos el derecho, y nuestros electores también, de expresar cuál es nuestra opinión. Lo lógico sería, en vez de excluir a la gente, incluirla", ha apuntado.