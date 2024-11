Esteban: "Digámoslo claro, Bildu está a favor de la ocupación y el PNV está en contra de la ocupación"

BILBAO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha acusado a EH Bildu de intentar confundir la ocupación, que es de lo que trata la enmienda del PNV en el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que permitirá agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada, con el desahucio. "Digámoslo claro, Bildu está a favor de la ocupación y el PNV está en contra de la ocupación", ha precisado.

En declaraciones realizadas en Bilbao, Esteban se ha referido así a las manifestaciones de la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en las que se ha comprometido a buscar el modo de corregir los efectos de la inclusión en la Ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia de una enmienda presentada por el PNV para agilizar desahucios en caso de 'okupación' con allanamiento de morada, una iniciativa que la formación abertzale siempre rechazaba y que este jueves apoyó por error en el Pleno del Congreso.

"Aclaremos las cosas, que Bildu no pretenda confundir a la sociedad vasca. Hay una enmienda del Partido Nacionalista Vasco que se ha aprobado y lo que pretende es acabar con la ocupación. No tiene nada que ver con los casos de desahucio", ha dicho el diputado jeltzale.

En este sentido, ha destacado que hay ejemplos claros de ocupación que pasaron "no hace tanto tiempo". "Tenemos a Bitori, de Portugalete, una mujer de 94 años que recordarán cómo fue unos días a casa de su hermana y al volver a su domicilio se encontró con que estaba ocupada. Tenemos a Maite, una mujer de Barakaldo, de 77 años, que le ocurrió algo similar. Esos son los casos de ocupación y desde luego nosotros queremos evitar que suceda eso", ha explicado.

Según ha manifestado, Aizpurua habla de que van "a pedir disculpas a los colectivos afectados y hablarán con ellos". "¿Cuáles son los colectivos afectados? ¿Los que ocuparon la casa de Maite y de Bitori?, ¿Esos son los colectivos afectados? ¿Qué tipo de colectivos son esos?", ha preguntado.

Aitor Esteban ha subrayado que lo que pretendía y lo que pretende la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, que ha sido aprobada, es que estos casos puedan verse por el procedimiento abreviado. "Por lo tanto, toda la instrucción se acorta en plazos y también en agilidad a la hora de realizarla. Y eso ¿qué permite?, pues va a permitir a esas personas afectadas recuperar su vivienda cuanto antes", ha agregado.

Frente a la posición de EH Bildu, el representante del PNV ha resaltado que su partido está en contra de la ocupación, ya que entiende que es un delito y no quiere que se repitan ese tipo de casos, "el de Bitori, el de Maite y el de tantos otros".

En este punto, ha detallado que las estadísticas en Bizkaia dicen que el primer semestre han sido 95 los casos de ocupación. "Creemos que en una sociedad como la nuestra, que tiene RGI, que hay ayudas sociales, que hay unas instituciones que están detrás para solucionar los casos de vulnerabilidad, no caben comportamientos de este tipo. Aquí no hay colectivo que valga, no hay colectivo a defender. El único colectivo que tenemos que defender es la ciudadanía y a sus derechos", ha constatado.

Por ello, ha acusado a la portavoz de EH Bildu de intentar confundir a la ciudadanía vasca "mezclando conceptos, dejándolo como en una especie de bruma". "Bueno..., el desahucio, la gente que echan de su casa.... No. Estos son casos de ocupación, es gente a la que entran dentro de su casa", ha dicho.

También ha señalado que se conocen otros casos de gente que va de vacaciones, vuelve a su domicilio y se encuentra que esa casa está ocupada. "De eso estamos hablando", ha precisado, para añadir que EH Bildu ha dicho "claramente que defienden aquellos colectivos que ocupan y que están a favor de la ocupación". "Ha dejado claro en qué posición está Bildu. Pues el PNV está justamente en la contraria, en frente de esos casos", ha concluido.