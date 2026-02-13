Esteban sobre el rechazo de EH Bildu a la propuesta de Rufián y a la oferta al PNV: "A otro perro con ese hueso"

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado escéptico sobre la propuesta de EH Bildu de concurrir en las próximas elecciones generales con los jeltzales, tras rechazar la oferta del portavoz de ERC en el Congreso, Grabriel Rufián, para una unión de las fuerzas de izquierdas del Estado. "A otro perro con ese hueso", ha replicado Esteban, para recordar que el partido de Arnaldo Otegi les pone "a parir" y pretende "sustituirles" al frente de las instituciones vascas.

Tras asegurar que hay "mucho capitán Araña" que anima a otras formaciones de izquierdas a "embarcarse" en una coalición de cara a los comicios estatales para luego "quedarse en tierra", ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que, en estos momentos, en los que cualquier día pueden disolverse las Cortes, el PNV pondrá "pie en pared" cuando plantee medidas "que no benefician a los vascos y a Euskadi", sin hacer concesiones como podía ocurrir al principio de la legislatura.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a los intentos de unificación de los partidos a la izquierda del PSOE. A su juicio, "aquí hay mucho capitán Araña, que te anima a embarcarte, pero luego, por si acaso, si las cosas van mal, se va a quedar en tierra".

"A todo el entorno de lo que es el PSOE le conviene animar o por lo menos excitar y poner sobre la mesa que esa unión de todos los grupos de la izquierda es necesaria. Vamos a ver qué es lo que sucede, se han anunciado varias iniciativas", ha manifestado.

Respecto a la postura de EH Bildu, que ha rechazado sumarse a la propuesta de Rufián (ERC), y ha abogado por concurrir a las generales con el PNV, el líder jeltzale ha recordado que la formación soberanista vasca siempre se ha referido al PNV como parte del "bloque de la derecha, retrogrado, etcétera".

"Resulta que no quiere ir con ERC, que es con los que querían formar un grupo parlamentario conjunto, y quiere ir con aquellos a los que están poniendo a parir un día sí y otro también, a los que quieren sustituir y con los que están en una liza electoral. ¿Esto quién se le cree?, ¿Se creen que la gente es tonta? La gente no es tonta. Es un paripé más de los que nos tienen acostumbrados Bildu y Otegi", ha apuntado.

MULTIRREINCIDENCIA

En todo caso, ha dicho que EH Bildu no les van a "descolocar" a él ni "al primero ni al último de los afiliados y afiliadas del PNV". Además, ha recordado que ambos partidos mantienen muchas "diferencias" en Euskadi y en Madrid, tal como se comprobó este pasado jueves con la Ley contra la multirreincidencia, que "es una preocupación ciudadana".

"Donde tenemos un problema en cuanto a delincuencia y eso está detectado, es en un grupo muy concreto de personas, que son reincidentes, más allá de los grandes delitos que pueden llamar la atención, los grandes crímenes, etcétera. Tenemos un problema real, donde tiene esa sensación de falta de seguridad la ciudadanía", ha aseverado.

En su opinión, estos delitos repetidos "se puede decir que prácticamente" no tienen consecuencias, también "porque hay pocos jueces", y hay que "conseguir más". En esta línea, ha indicado que se ha modificado la Ley para que haya más jueces, para penalizar esos robos o hurtos reincidentes "muy frecuentes, a los que se dedican determinadas mafias", y que los ayuntamientos puedan adoptar iniciativas al respecto.

Aitor Esteban ha dicho que era algo "necesario" y ha destacado que las enmiendas del PNV "desbloquearon la situación respecto a la posición del PSOE", con el fin de que prosperara la Ley.

En cuanto a la defensa de Euskadi y del euskera, que EH Bildu argumenta para ir a elecciones con el PNV, Esteban ha precisado que "se puede hacer cada uno presentándose por su cuenta". "Están en liza con nosotros, nos están poniendo a parir todo el día ¿y quieren ir en coalición? A otro perro con ese hueso", ha replicado.

LAS PRÓXIMAS GENERALES

Esteban ha considerado que las elecciones generales se celebrarán "cuando le convenga" al presidente Pedro Sánchez. "Nos sorprendió a todos convocando la última vez, justo el día después de haberse celebrado las elecciones municipales, y ahora también estará examinando todos los días cómo va la demoscopia y cuál es el momento más adecuado para hacerlo", ha indicado.

A su juicio, "el PSOE está observando, además sin problema, que Vox pueda ir subiendo", mientras "eso merma votos al PP y hace que, poco a poco, el número de los tres partidos pueda igualarse, incluso que el PSOE pueda estar un poquito por encima del PP o poco por debajo del PP, pero en unas posiciones que le permitan competir".

"En el momento en que eso suceda, en el que se vea unos números adecuados y Vox ya haya subido lo suficiente, lo presentará todo al blanco o al negro, como si no hubiera a nadie más a quien votar, y entonces convocará", ha indicado.

El líder jeltzale ha destacado que el problema para el PSOE es que, "a su izquierda, hay una izquierda española que está destrozada, hecha añicos, y que en esas condiciones no le va a dar apoyo suficiente para poder gobernar".

"Las elecciones se convocarán en el momento en que al presidente del gobierno le parezca que es lo más adecuado a sus intereses, y es legítimo, porque a él le corresponde hacer la convocatoria. Pero todos los demás tenemos que ser muy conscientes de esto", ha añadido.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

Tras recordar que "la legislatura ha sido muy complicada", ha indicado que el PNV quiere que los acuerdos adquiridos con el Gobierno "se cumplan". "Hemos visto que hay retrasos incluso en un calendario que fue el propio presidente Sánchez el que lo marcó para hacer las transferencias del Estatuto de Gernika y hemos visto también cómo lo ha roto", ha reiterado.

También ha dicho que han tenido que "tragar algunos sapos de propuestas que se hacían" que los jeltzales no las contemplaban o les parecía que "no eran lo más adecuado", porque "se presentaban como decretos ley, con medidas muy diferentes, algunas de las cuales eran muy adecuadas". "Sobre todo, a principio de la legislatura, hacíamos 'por la paz un Ave María' para intentar que la legislatura funcionara", ha manifestado.

En todo caso, ha recordado que "muchos grupos de la izquierda han ido a lo suyo", y ahora que "las elecciones van a ser en cualquier momento", su partido solo apoyará "aquello que considere que es adecuado". "En lo que consideremos que no es adecuado, que no es bueno para los intereses de la ciudadanía y de Euskadi, vamos a poner pie en pared", ha reiterado.

LA EXTREMA DERECHA

Tras alertar de que la pretensión de la extrema derecha es "suprimir autonomías y prohibir partidos políticos", ha dicho que es algo que Vox no oculta, y ha señalado que este un fenómeno que se produce también en otros países y que el presidente de EEUU, Donald Trump, "ha impulsado".

No obstante, ha asegurado que "aquí lo ha impulsado también el presidente Sánchez". "Yo recuerdo que, cuando apareció Vox, nosotros hablamos de poner un cordón sanitario, como se hace en el Parlamento Vasco. Allí, cuando lo dijimos, nos miraron como locos, y el primero que lo rompió fue Sánchez, pero el resto de los partidos de la izquierda también", ha explicado.

No obstante, cree que también el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "le ha dado unas alas innecesarias", y lo ha comparado con la postura de su antecesor, Pablo Casado, que marcó "las diferencias" con Vox. "Pero duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio", ha apuntado.

En su opinión, "parece que no les importa a estos dos líderes políticos --Pedro Sánchez y Feijóo-- la brecha y el problema ciudadano" que se está generando con un "enfrentamiento social".