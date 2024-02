Etxanobe asegura que Diputación no estará "quieta" y trabajará para "hacer viable" el Guggenheim Urdaibai

Precisa que la "decisión final" corresponde al patronato del museo y asegura que la estrategia del Gobierno foral no ha cambiado



BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que la institución que dirige no va a estar "quieta" en los próximos años y trabajará para "hacer viable" el Guggenheim Urdaibai y "otros proyectos que garanticen el futuro de Busturialdea". "Nuestra actitud va a ser de impulso y superar todas las dificultades y barreras que puedan surgir", ha afirmado.

Etxanobe ha comparecido este martes en la Comisión de Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales de Bizkaia a petición de Elkarrekin Bizkaia, cuya portavoz, Eneritz de Madariaga, le ha instado a explicar el "cambio en la estrategia" sobre la ampliación del Guggenheim en Urdaibai, un proyecto que lleva "ocupando portadas desde hace más de 16 años" con momentos de "impulso" y otros de "meter en un cajón".

De Madariaga ha advertido de que "el desencuentro" entre Gobierno Vasco y Diputación de Bizkaia es "notable" y ha pedido información sobre el análisis que se tiene previsto realizar en los dos años de plazo anunciado para abordar la viabilidad del Guggenheim de Urdaibai, una viabilidad que el grupo juntero no ve "de ninguna de las maneras".

En este sentido, ha subrayado que el necesario impulso de la actividad económica en la comarca de Busturialdea "no pasa por llevarse por delante una zona protegida" por la Unesco. A su entender, a la Diputación, a la que ha acusado de "no escuchar" a los vecinos de Busturiadea, le "faltan ideas" para impulsar la comarca, cuyo futuro pone "en manos de una entidad privada". Por ello, le ha emplazado a "desistir" del proyecto y a realizar una consulta entre los vecinos.

En su respuesta, Etxanone ha asegurado que la Diputación "no ha modificado su estrategia". "Definir y ejecutar un proyecto que mejore el medio ambiente, la actividad cultural, la actividad económica, el urbanismo, la movilidad, la calidad de vida en Busturialdea, con respeto al medio ambiente y teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de esta comarca, esa ha sido y será la estrategia", ha subrayado.

Así, ha reiterado la "determinación" de la Diputación de seguir impulsando la ampliación del Guggenheim a Urdaibai "como proyecto de oportunidad" y, al mismo tiempo, poner en marcha también "un plan global para revitalizar" Busturialdea.

Etxanobe ha repasado los avances del plan estratégico 2021-2023, con la definición las actuaciones medioambientales recogidas en el acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica, la movilidad inducida o las necesidades recogidas en un informe realizado por el estudio neoyorkino Cooper Robertso que sienta las bases para el futuro proyecto arquitectónico de las dos sedes de Dalia y Gernika.

En este sentido, ha explicado que, en los más de 17.000 metros cuadrados de "ruinas" industriales en la antigua fábrica de Dalia, se plantea un espacio de acogida a visitantes, oficinas, auditorio y área para actividades de investigación. Se pretende acoger un programa de residencia para profesionales, que albergará hasta a seis personas, y realizar un simposio anual sobre temas de investigación.

Se estima una superficie de unos 5.000 metros cuadrados para la edificación, "sensible" a los edificios del entorno y con la certificación energética.

En el caso del astillero de Murueta, que ocupa un suelo urbano industrial de 42.384 metros cuadrados, se plantea una edificación máxima de 7.400 metros cuadrados y la regeneración ambiental del resto de la parcela.

En este caso, se plantea sustituir el actual astillero por un museo donde los visitantes experimenten la conexión con el arte y la naturaleza, dotado con espacios expositivos y áreas para programación educativa y también con zonas comedor centradas en la gastronomía local.

Por otro lado, Etxanobe ha anunciado que la Diputación ya ha recibido los informes iniciales para la modificación del Plan Territorial Parcial (PTP) Gernika-Murueta, que aborda la movilidad, el impacto ambiental humano o la construcción del bidegorri de Gernika a Murueta.

No obstante, se ha optado por "ser más garantistas" e introducir modificaciones en función de la recientemente aprobada Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi. Se prevé que en un plazo de tres meses se podría contar ya con "un documento mejorado", que se someterá a un primer procedimiento de información ciudadana.

Según ha explicado, además de este PTP, es preciso modificar el Plan de Compatibilización para la ordenación estructural de las parcelas de Dalia y Murueta y el Plan Especial de cada parcela.

Por otro lado, ha precisado que también se ha efectuado un estudio de análisis de la movilidad inducida y, teniendo en cuenta la estimación máxima de 150.000 visitantes al año, "el Museo Guggenheim Bilbao ha considerado la importancia de estacionalizar las visitas" y, de este modo, "impedir la masificación".

En función de este estudio, tren y autobús serían los medios más utilizados por los visitantes y solo el 23% se desplazaría hasta Gernika en coche. "En un día promedio de verano -ha indicado- estarían accediendo al municipio 87 coches al día más de lo habitual". Para desplazarse entre Gernika y Murueta, donde estaría prohibido acceder en vehículo privado, la mayor parte de los visitantes optaría por la senda peatonal, seguido de bus lanzadera, tren y bicicleta.

Por lo que respecta a las medidas de restauración ambiental, ha destacado que está "todo listo" para demoler Dalia y descontaminar la parcela y acuífero en el subsuelo, y espera que "más pronto que tarde se puedan iniciar estos trabajos".

"Si no se descontamina los suelos, si no cambia la calificación de los suelos industriales o si desde Murueta no movemos la actividad del astillero, el proyecto no será viable. Por ello, en los próximos años y tal y como se refleja en el plan estratégico del Patronato del Museo hay que aclarar todas esas cosas y al mismo tiempo seguiremos trabajando para que el proyecto tenga un impacto positivo en medio ambiente y en la regeneración de Busturialdea", ha manifestado.

En este contexto, ha subrayado que "en próximos dos años la Diputación no se va a estar quieta, va a seguir trabajando para hacer viable este y otros proyectos que garanticen el futuro de Busturialdea".

La diputada general ha matizado que es el Patronato del Guggenheim a quien corresponde "la decisión final", si bien ha insistido en que, por parte de la Diputación, "la actitud va a ser de impulso", de superar "dificultades y barreras" que puedan surgir, "explicárselo a la gente y recoger aportaciones".

LOS GRUPOS

Desde el resto de grupos junteros, el apoderado del PNV Julen Karrion ha incidido también en que la Diputación seguirá trabajando para "dar todos los pasos que sean necesarios, cada paso en su momento, siempre teniendo en cuenta la complejidad del proyecto".

El portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha instado a "aprovechar la moratoria" para articular un "diálogo social" pero que sea "verdadero" y "no un teatro". A su entender, el futuro de Busturialdea no se puede "decidir en Sabin Etxea ni en Nueva York", sino por los ciudadanos de la comarca.

La juntera del PSE-EE Begoña Gil ha instado a "salir de la dialéctica simplista de Guggenheim Urdaibai sí- Guggenheim Urdaibai no" y trabajar para la generación de "un proyecto de comarca, un plan estratégico" que aborde múltiples cuestiones, "en las que una de ellas pudiera ser el museo".

La portavoz del PP, Raquel González, ha subrayado que "es momento de que el equipo de gobierno diga claro qué, cuándo y por cuánto" tiene previsto hacer porque "ya no caben más ambigüedades". A su entender, el plazo de dos años para analizar la viabilidad es "una huida hacia delante" para "dejar en el cajón" de proyectos que se anuncian "según convenga".