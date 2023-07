Etxanobe asegura que la Diputación tendrá como objetivo el empleo y cree que "competir rebajando impuestos es un error"

Defenderá la fiscalidad "donde se vea amenazada"



GERNIKA (BIZKAIA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PNV a diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha apostado por "una Diputación que ponga a las personas en el eje de todas las políticas" y que tenga como "gran objetivo" el empleo. Asimismo, se ha comprometido a defender la foralidad "donde se vea amenazada" y ha apostado usar la fiscalidad para impulsar "una Bizkaia atractiva para invertir", pero ha advertido de que "competir únicamente rebajando impuestos sería un grave error" y, por ello, cualquier reforma que se acometa no puede "poner en riesgo" un sistema "justo y progresivo".

En su discurso durante el pleno de investidura que acoge este miércoles la Casa de Juntas de Gernika, Etxanobe ha recordado que los ciudadanos de Bizkaia siguen "confiando mayoritariamente" en las formaciones que han liderado la Diputación durante las dos últimas legislaturas, PNV y PSE-EE, y que también aspiran a "seguir haciéndolo en esta" tras el acuerdo que alcanzaron la pasada noche. Así ha remarcado que jeltzales y socialistas suman "el 60% de los votos en esta Cámara".

En todo caso, ha expresado su compromiso de "escuchar y dialogar para tratar de encontrar soluciones a cada problema" y de "generar oportunidades en cada reto".

Etxanobe ha señalado que su objetivo es "liderar una Diputación que ponga a las personas en el eje de todas las políticas" en una sociedad "plural, diversa, con diferentes orígenes y con diferentes modos de sentir la vida". Por ello, ha asegurado que su Gobierno trabajará por reforzar "el carácter integrador" de la sociedad, además de impulsar que se "complete el camino de la igualdad".

Asimismo, ha remarcado que "el bienestar económico y la generación de empleo estable y de calidad seguirá siendo una línea estratégica" de la Diputación. "El empleo es el gran objetivo de Bizkaia. Empleo con condiciones laborales y salarios dignos que contribuyan a una mejor calidad de vida, a la estabilidad y a la posibilidad de definir y desarrollar aquí nuestros proyectos de vida", ha subrayado.

En materia de fiscalidad, ha defendido usarla para impulsar "una Bizkaia atractiva para invertir, incentivar la I+D+i, la competitividad, atraer talento, fomentar el emprendimiento, impulsar nuevos sectores de actividad, arraigar aquí a las empresas y por supuesto sus puestos de trabajo".

PARA MEJORAR

No obstante, ha advertido de que "competir únicamente rebajando impuestos sería un grave error, tanto como no utilizar la fiscalidad para reforzar nuestro atractivo". Así, ha reivindicado "lo que tenemos actualmente, un sistema fiscal justo y progresivo" y ha incidido en que "cualquier reforma debe ser para mejorar y no puede poner en riesgo lo que ya tenemos".

La candidata jeltzale se ha comprometido, asimismo, a "defender las competencias forales en cualquier ámbito, ante cualquier instancia", según ha indicado, "donde se vea amenazada".

(Habrá ampliación)