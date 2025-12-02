Etxanobe defiende que la prórroga de descuentos de transporte da "certeza" a los usuarios y "seguridad" al CTB

Comparecencia de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe Landajuela, ha destacado que la prórroga de descuentos en el transporte vizcaíno adoptada este lunes por el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB)aporta "certeza" a los usuarios y "seguridad" al propio CTB. Asimismo, ha rechazado que existiera "unilateralidad" en la propuesta.

Etxanobe ha comparecido en la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales de Bizkaia a petición de EH Bildu y PP, formaciones que le han pedido que informe sobre las distintas sesiones del Consejo del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) en las que se ha abordado la prórroga de los descuentos en el transporte público hasta el 20 de febrero.

La diputada general, que preside también el CTB, anunció en el pleno de las Juntas Generales del pasado mes de octubre su intención de trasladar al Consorcio de Transportes una propuesta para extender los descuentos vigentes hasta el 20 de febrero, si bien no fue aceptada en las reuniones del Consejo de este organismo los pasados 6 y 12 de noviembre.

Finalmente, el CTB aprobó este pasado lunes prolongar hasta el 20 de febrero de 2026 las bonificaciones vigentes en el transporte vizcaíno en el segundo semestre de este año, que suponen la gratuidad hasta los 14 años, un descuento del 50% en la tarifa de los títulos Gazte y un descuento del 40% en el resto de abonos y títulos multiviaje.

Según han informado las Juntas Generales, en su comparecencia de este martes ante la Comisión, Elixabete Etxanobe ha defendido que la decisión de este lunes aporta "certeza" a las personas usuarias del transporte público vizcaíno y "seguridad" al propio CTB de cara a adaptarse al escenario tarifario que decida adoptar el Gobierno central.

La diputada general ha mostrado su satisfacción por que las personas usuarias ya conozcan las tarifas vigentes hasta el 20 de febrero, "que serán exactamente las mismas que a día de hoy".

Desde la oposición, el juntero de EH Bildu Raúl Méndez Urigoitia ha criticado que la gestión es "bastante mejorable" y ha advertido de que las personas usuarias son "las paganas de estos errores". También ha lamentado la "falta de seguridad jurídica" que, a su entender, ha existido y ha exigido un acuerdo "previo, amplio y consensuado" antes de realizar anuncios públicos.

Por su parte, el apoderado del PP Pablo Gómez-Guadalupe García-Tejedor ha calificado lo ocurrido como un "caos" institucional. Según ha censurado, Etxanobe anunció la prórroga "a bombo y platillo" antes de que el propio Consorcio que preside le "tumbara" la propuesta en dos ocasiones. A su entender, en las últimas semanas se ha producido un "despropósito mayúsculo, un ejemplo de manual de mala gestión".

La diputada general ha negado que se haya planteado una propuesta de manera "unilateral" y ha explicado que se ha trabajado en una ponencia previa en el Consorcio de Transportes con el propósito de "hacer justicia" para que la ciudadanía de Bizkaia disfrutara de los mismos descuentos y en el mismo momento que en el resto del Estado.

Etxanobe ha recordado también que el compromiso de la Diputación es, en esta legislatura, adoptar un sistema tarifario basado en la renta y la utilización del transporte público por parte de las personas usuarias, una medida que requiere la coordinación de "todos" los operadores del territorio y que tendrá un coste para la Diputación que ha cifrado en 20 millones de euros.

VOLUNTAD DE MANTENER LOS DESCUENTOS

El portavoz del PSE-EE, Goyo Zurro Tobajas, ha apostado por "bajar el tono" de la confrontación, según ha indicado, alimentada por la oposición y ha aplaudido el acuerdo "unánime" en el CTB. "El espacio de entendimiento se ha abierto paso y ha dado sus frutos", ha valorado.

Zurro ha destacado que se consigue un marco jurídico "seguro y coordinado" entre las diferentes instituciones, recordando que las decisiones de este tipo tienen un "importante" impacto económico para las distintas administraciones con competencias en materia de transporte público.

El juntero socialista ha asegurado que el Gobierno de España tiene la "voluntad" de mantener esta política de descuentos en el transporte público y ha pedido que los demás grupos con representación en el Parlamento vizcaíno que expresen su voluntad de apoyar esta medida también en el Congreso.