Etxanobe volverá a llevar la prorroga de descuentos al CTB e insta al PSE a "aclarar cuáles son sus dudas jurídicas"

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha dicho que seguirá negociando para alcanzar un acuerdo y llevará nuevamente al Consejo del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) la propuesta de prorrogar hasta el próximo 20 de febrero los actuales descuentos en el transporte público, tras no salir adelante en la reunión del CTB de este pasado miércoles al oponerse el PSE-EE, a quien ha instado a "aclarar cuáles son sus dudas jurídicas".

Etxanobe anunció el pasado mes de octubre la intención de su Gobierno de trasladar al Consejo del CTB una propuesta para extender las medidas actualmente vigentes hasta el 20 de febrero hasta tener "certidumbre" sobre la continuidad de la financiación de descuentos en el transporte público por parte del Gobierno central, una propuesta que fue rechazada en el Consejo de Transportes de Bizkaia de este pasado miercoles.

En declaraciones a los medios tras participar en Barakaldo en el acto por el 25 aniversario de la incubadora empresarial 'BIC Bizkaia Ezkerraldea', la diputada general ha dicho confiar en que esta cuestión "se llegue a solucionar" y ha asegurado que el objetivo de la Diputación y el suyo como diputada general es que, llegado el 1 de enero, "tengamos certidumbre de lo que pueda pasar".

"Estamos a la espera, no sabemos qué es lo que va a hacer el Gobierno Sánchez, qué es lo que va a pasar y, ante ese contexto, yo convoqué al CTB con el objetivo de ofrecer un marco de garantía ante este marco de incertidumbre precisamente", ha remarcado.

A pesar del rechazo del Consejo del CTB, Etxanobe ha asegurado que seguirán "intentando negociar, intentando buscar las formas para habilitar esta propuesta" con la que pretenden "compensar a los vizcaínos que viajan con títulos del CTB con aquellos descuentos que pudieron disfrutar desde que tenemos las convocatorias del Real Decreto Ley del Gobierno Sánchez".

En esa línea, ha subrayado que la propuesta de prórroga tenía "el aval de los servicios jurídicos y técnicos del CTB" y, ante la proximidad de la fecha en la que caducarán los descuentos, Etxanobe ha recordado que se contempla un procedimiento de urgencia, que es "absolutamente excepcional y tiene que estar justificado y avalado por los servicios jurídicos".

"Veremos a ver qué es lo que pasa y si podemos utilizar ese procedimiento, desde luego mi objetivo es seguir negociando y llevar la propuesta nuevamente", ha insistido.

Por otro lado, ha explicado que desde el PSE "alegan dudas jurídicas" para rechazar la propuesta de prórroga y ha dicho que son los socialistas "los que tienen que aclarar cuáles son esas dudas juridicas", porque el acuerdo "va, como no puede ser de otra manera, con todos los avales jurídicos del CTB, que es una entidad local y cuenta con sus servicios jurídicos y técnicos, que han dado el aval absoluto a la propuesta que se elevó por parte de la Presidencia".

Respecto a que el Gobierno central todavía no haya anunciado su decisión sobre el mantenimiento o no de los descuentos, Etxanobe ha precisado que "de lo que estamos hablando es de la competencia de establecer tarifas por las que vamos a cobrar a los ciudadanos en el transporte público".

En ese sentido, ha defendido que el CTB es "plenamente competente para establecer las tarifas que considere oportunas, con independencia de lo que vaya a hacer el Gobierno Sánchez con esa convocatoria de descuentos". Por lo tanto, ha afirmado, "en ese sentido, pocas dudas caben", y ha recordado que "esta medida de compensación y de prórroga también la llevamos a cabo en el 2024 sin ningún tipo de problema".

"Yo no entiendo de dónde pueden venir esas dudas, pero es bueno que hablemos y se aclaren y ver si somos capaces de llegar a un acuerdo en este tema tan relevante para la ciudadanía", ha dicho, para comprometerse con la ciudadanía vizcaína a volver a llevar la propuesta al CTB.