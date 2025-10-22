Etxebarria destaca que "los gobiernos locales son esenciales para construir un futuro más justo y sostenible"

Reivindica a los municipios "como motores de cambio global" en la apertura del encuentro de la Red de Entidades Locales Agenda 2030

VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha reivindicado el poder de los gobiernos locales "como motores de cambio global" para cumplir con la Agenda 2030 y ha destacado que "son esenciales para construir un futuro más justo y sostenible".

Etxebarria ha hecho estas declaraciones este miércoles durante la sesión de apertura del encuentro de la Red de Entidades Locales Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, constituida en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Este evento reúne a 200 representantes políticos y técnicos de toda España en Vitoria-Gasteiz y está orientado a fortalecer la colaboración entre las entidades locales que componen la Red, que ya superan las 700.

La regidora local ha recordado la necesidad de optimizar la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la hoja de ruta marcada por Naciones Unidas y ha indicado que "es crucial entender la verdadera dimensión de la 'Agenda 2030', porque no hablamos solo de sostenibilidad ambiental, sino también de avance social y de gobernanza integral".

Así, ha subrayado que el principal desafío de las instituciones locales "no es debatir sobre la Agenda 2030, sino aterrizarla" y "traducir estos grandes objetivos globales en acciones concretas". En los municipios, ha agregado, "la 'Agenda 2030' cobra vida y es en ellos donde hay que demostrar que un futuro más justo y sostenible es posible".

"Somos conscientes de que el desafío de la 'Agenda 2030' es demasiado grande para ser afrontado en solitario", ha indicado, para realizar un llamamiento a la colaboración, porque "su éxito depende del ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos".

Por último, ha enfatizado que "las instituciones están preparadas para asumir el compromiso de hacer realidad la 'Agenda 2030' desde lo local con políticas apoyadas en la sostenibilidad, la inclusión y la participación ciudadana".