Euskadi activa este fin de semana aviso amarillo por impacto en la costa de oleaje de gran altura

Archivo - El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha alargado hasta mañana al mediodía el aviso amarillo para la navegación en las dos primeras millas por olas que podrían alcanzar los cuatro metros de altura. En la playa de Ereaga (Getxo), el - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará este sábado, desde las 17.30 hasta las 20.00 horas, un aviso amarillo por riesgo marítimo-costero por impacto en la costa, cuando la altura de ola significante podría oscilar entre los 2,5 y los 3 metros.

El domingo, día 9, de 6.00 a 8.00 horas, se activará un aviso amarillo de similares características, con una altura de ola significante que podría situarse entre los 2,5 y los 3 metros de altura.