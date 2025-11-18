Euskadi activa este jueves el aviso amarillo por nieve por debajo de 1.000 metros

Archivo - Nieve en Vitoria (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este próximo jueves el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de los 1.000 metros, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Según las previsiones, la cota de nieve se situará en torno a 800-1.000 metros de madrugada, bajando hasta los 600-800 metros a mediodía y hasta los 500-700 metros por la noche.

Se esperan chubascos débiles a moderados, muy abundantes en la vertiente cantábrica, con probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la segunda mitad del día. Se prevé espesores de 10-30 centímetros a 1.000 metros, 1-6 centímetros a 600 metros y 0 centímetros a 200 metros.