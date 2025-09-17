Euskadi activa este jueves el aviso amarillo por temperaturas muy altas, con máximas de 35 grados

Archivo - Una mujer bebe agua durante una ola de calor - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad ha activado para este jueves el aviso amarillo por temperaturas muy altas, con máximas que podrían rondar los 35 grados.

Según ha informado la Consejería, el aviso estará activado entre las 13.00 y las 20.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 35 grados en la zona cantábrica interior. Mientras, en la zona costera las temperaturas más altas rondarían los 28 grados, los 34 en la zona de transición y los 33 grados en la zona del eje del Ebro.