Euskadi activa este martes y miércoles el aviso amarillo por olas de más de más de 3 metros

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno activará este martes y miércoles el aviso amarillo por riesgo marítimo costero, para la navegación y por impacto en costa, ante la previsión de olas de más de 3 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Desde las 21.00 hasta las 24.00 horas de este martes estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para navegación, ante la previsión de ola significante que irá subiendo, pudiendo superar los 3,5 metros durante la noche. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 metros y el viento del suroeste con fuerza 4, originará mar rizada.

El aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación se volverá a activar durante toda la jornada de este miércoles. Según las previsiones, la altura de ola significante puede superar los 3,5 metros y la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3-3,5 metros de altura. El viento de componente oeste con fuerza 4-5 originará marejada, con intervalos de fuerte marejada.

Además, entre las 2.00 y las 4.00 horas y desde las 14.00 y las 16.00 horas de este miércoles estará activado el aviso amarillo por riesgo martítimo costero por impacto en costa, por altura de ola significante que puede superar los 3,5 metros. La pleamar de las 02.44 provocará una marea estimada de 4,43 metros y la prevista a las 15.07 horas llegará a los 4,49 metros.