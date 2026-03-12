Euskadi activará el sábado el aviso amarillo por nieve por debajo de 1.000 metros

Archivo - Nieve en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este sábado, 14 de marzo, el aviso amarillo por nieve por debajo de los 1.000 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Además, este viernes, desde las 21.00 hasta las 24.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación, ante la previsión de altura de ola significante que puede superar los 3,5 metros. El viento del noroeste con fuerza 4 e intervalos de fuerza 5 originará marejada con áreas de fuerte marejada.

Este sábado se volverá a activar el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 18.00 horas. Según las previsiones, la altura de ola significante puede superar los 3,5 metros. El viento del noroeste con fuerza 4 a 5 originará marejada a fuerte marejada.

Asimismo, desde las 00.00 hasta las 24.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo de nieve en torno a 800-1.100 metros. Se esperan chubascos débiles a moderados, más abundantes y frecuentes en la vertiente cantábrica, con posibilidad de tormentas y de granizo en la vertiente cantábrica.