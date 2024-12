Euskadi acumula once fallecidos en ahogamientos en espacios acuáticos en los once primeros meses de 2024

BILBAO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado en los once primeros meses de este año un total de once fallecidos por ahogamientos no intencionales en espacios acuáticos, tras cerrar noviembre con una muerte por esta causa, según los datos del informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo dado a conocer este viernes.

En función de este informe, los primeros once meses de 2024 son los que más fallecimientos por ahogamientos no intencionales en espacios acuáticos en el conjunto del Estado han registrado en los últimos diez años, sin contabilizar las muertes por la dana.

En concreto, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se han registrado 461 ahogamientos mortales y, entre las comunidades autónomas, la cifra más elevada se da en Andalucía, con 71 fallecimientos.

El perfil de las personas ahogadas es el de un varón (81,1%), mayor de 45 años (58,1%), de nacionalidad española (85,5%), que pierde la vida en una playa (52,1%), sin vigilancia de socorrista (85,7%), ya sea porque no había servicio de salvamento activo o no procedía por el lugar, a lo largo de un tramo horario que comprende entre las 12.00 y las 18.00 horas (43,2%).

Por lo que respecta al dato de noviembre, iguala al registrado el mismo mes del año pasado, con 26 muertes por ahogamiento no intencional en el Estado. El 46% de las muertes del mes pasado ocurrieron en Canarias (12).