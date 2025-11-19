Euskadi amplia hasta el viernes el aviso amarillo por nieve por debajo de 1.000 metros y precipitationes persistentes

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco mantendrá activado este jueves y viernes el aviso amarillo por nieve por debajo de los 1.000 metros y precipitaciones persistentes, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso amarillo por riesgo de nieve se mantendrá activado durante toda la jornada de este jueves, cuando, según las previsiones, la cota de nieve en torno a 800-1.000 metros de madrugada, bajando hasta los 600-900 metros a mediodía y hasta los 500-700 metros por la noche. Se esperan chubascos débiles a moderados, muy abundantes en la vertiente cantábrica, con probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la segunda mitad del día.

También durante todo este jueves estará activado el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones persistentes. Según las previsiones, desde las 00.00 horas del jueves y hasta las 12.00 horas del viernes se pueden acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. Se prevén chubascos débiles a moderados y muy abundantes en la vertiente cantábrica, probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la segunda mitad del día.

Además, este viernes se volverá a activar durante toda la jornada el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de los 1.000 metros. La cota de nieve se situará en torno a 500 metros durante la primera mitad del día, ocasionalmente 400 metros, subiendo hasta los 600-800 metros por la tarde y a 700-900 metros a últimas horas.

También se activará este viernes, entre las 00.00 y las 12.00 horas, el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones persistentes, con la previsión de 60l/m2 en 24 horas.

El pronóstico anuncia chubascos débiles a moderados, abundantes en la vertiente cantábrica, tendiendo a remitir al final del día, y probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la primera mitad del día.