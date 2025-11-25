Euskadi contabiliza 2.170 matrimonios en el segundo trimestre, un 10% menos que en el mismo periodo de 2024

Archivo - Una pareja se coloca las alianzas en la celebración de su boda. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de matrimonios en Euskadi durante el segundo trimestre de 2025 fue de 2.170, lo que supone un 10,1% menos que en el mismo trimestre del año anterior, cuando se contabilizaron 2.413 enlaces, mientras que con respecto al primer trimestre se registró un incremento del 72,2%, según datos elaborados por Eustat.

Según los datos publicado este martes por el Instituto Vasco de Estadística, en el mes de junio se celebró el 44,9% de los enlaces del trimestre.

Teniendo en cuenta el territorio histórico de inscripción, el número de matrimonios disminuyó en los tres territorios. En Bizkaia, con 1.024 bodas, el descenso fue del 10,9%; en Gipuzkoa, con 705 matrimonios, del 7,5%; y en Álava, con 327 bodas, el descenso fue del 5,8%. Por otra parte, se inscribieron fuera de Euskadi 114 matrimonios.

Durante los meses de primavera de 2025, el porcentaje de bodas civiles fue del 92,6%, resultado superior al que se dio en el mismo trimestre de 2024 en 0,3 puntos porcentuales.

En las 2.170 bodas del segundo trimestre de 2025, contrajeron matrimonio 2.076 hombres y 2.104 mujeres residentes en Euskadi. Para 1.769 esposos (85,2%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 17 viudos y 290 divorciados volvieron a contraer nupcias. En cuanto a las mujeres, las contrayentes solteras fueron 1.798 (85,5%), las viudas 11 y las divorciadas 295.

Respecto a la distribución según la edad de los cónyuges, el 90,8% de los esposos y el 85,5% de las esposas tenía 30 o más años. En el mismo periodo de 2024, la proporción fue de 91,9% para los hombres y 87,1% para las mujeres.

En los meses de abril, mayo y junio de 2025, el 9,2% de los recién casados y el 10,4 %de las recién casadas tenían nacionalidad extranjera. Respecto al mismo trimestre del año anterior, este porcentaje ha disminuido 0,5 puntos porcentuales entre los hombres y ha aumentado 0,7 puntos entre las mujeres.

Del total de los matrimonios, 2.093 fueron matrimonios entre personas de distinto sexo (96,5%) y otros 77 se produjeron entre personas del mismo sexo (3,5%), 41 entre mujeres y 36 entre hombres.