Euskadi contará con un Observatorio que recogerá narrativas de ciudadanos sobre el cambio climático

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi contará con un Observatorio que recogerá, por diferentes canales, las narrativas de los ciudadanos sobre el cambio climático y que, posteriormente, se trasladarán a los responsables institucionales. Uno de los canales será la selección de "Las 50 voces de Euskadi" que aportarán sus reflexiones sobre este desafío.

Esa iniciativa denominada Observatorio de Narrativas Climáticas de Euskadi e impulsada por Bla Bla Lab ha sido presentada este jueves en una rueda de prensa celebrada en Bilbao, en la que han estado presentes, el director general de Ihobe-Sociedad pública de Gestión Ambiental del Gobierno vasco, Alexander Boto, y el director de Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Bilbao, Víctor Trimiño, además de la representante del Think Tank español para la comunicación climática Lucía Olivera.

El Observatorio es un proyecto piloto de ciencia, participación ciudadana y clima que se pondrá en marcha en Euskadi desde finales de 2025 a marzo de 2026, y que surge como plataforma para "nuclear y apoyar" a quienes comunican "desde la evidencia, diseñan e implementan políticas pública medioambientales, educan y generan cultura en los territorios y a todas las personas y organizaciones interesadas en construir nuevas formas de conversación social sobre el clima".

El objetivo, según han explicado, es "escuchar, mapear y visibilizar como la ciudadanía habla, siente y piensa el cambio climático" y actuar "como puente" entre la ciudadanía y los representantes de las instituciones, ya que el Observatorio tendrá la función de "transmitir las narrativas climáticas a los actores en posiciones de toma de decisión, en favor del diseño de políticas públicas, la co-creación de narrativas transformadoras y una movilización más inclusiva y eficaz".

La representante de Bla Bla Lab ha puesto en valor y ha agradecido que las instituciones vascas quieran "escuchar" a la ciudadanía en relación al cambio climático porque, a su juicio, es "imprescindible" a la hora de diseñar políticas públicas recoger también "el sentir" de la sociedad.

PANEL

En este sentido, ha detallado que este Observatorio hará una recopilación de narrativas a través de tres canales. Uno de ellos es el Panel Ciudadano Climático, que estará integrado por una selección de 50 personas representativas de la población vasca y que denominan "Las 50 voces de Euskadi".

Cualquier ciudadano podrá ofrecerse como candidato para formar parte de este Panel a través de la convocatoria abierta por Bla Bla Lab hasta el 3 de noviembre.

Estas personas trasladarán a Bla Bla Lab sus narrativas sobre cuestiones climáticas definidas previamente. Otro canal será la propia web de Bla Bla Lab, donde habrá un formulario abierto para que cualquier persona pueda aportar una narrativa climática propia o de su entorno. Además, también está previsto que se celebren dos eventos de recoleccion y co-creación de narrativas climáticas en Bilbao y Vitoria, uno de ellos para este mismo jueves en la capital vizcaína. El segundo encuentro se celebrará el 6 de noviembre en la capital alavesa.

Una vez recogidas todas las narrativas se podrán consultar en un Mapa de Narrativas del Observatorio que se irá actualizando en la web de Bla Bla Lab, que, además, tiene previsto remitir informes con los relatos a quienes toman decisiones.

IHOBE

En la presentación de la iniciativa, el director general de Ihobe, ha destacado que este proyecto se presenta en un contexto en el que, tras 10 años del acuerdo de París, se han dado "grandes avances" en Europa en la lucha contra el cambio climático, con un descenso del 40% en la emisiones europeas. Además, la mitad de la electricidad en Europa proviene ya de energías renovables y una de cada cinco tecnologías limpias nace en Europa.

Sin embargo, ha subrayado que la naturaleza, con fenómenos como las inundaciones o los incendios, nos recuerda que el cambio climático es "una amenaza y un desafío" para la seguridad y, por tanto, se debe "hacer más".

Alexander Boto ha subrayado que esta iniciativa se presenta en el marco de la celebración de Asteklima, la semana de Clima y la Energía de Euskadi, que se impulsa desde el Gobierno para "poner el reto energético y climático en la agenda ciudadana".

Según ha manifestado, es importante también "movilizar a la ciudadanía" y, con estas iniciativas, se quiere animar a la sociedad a asumir "un papel activo" ante el "desafío global" que supone el cambio climático, que "no entiende de fronteras"

En este sentido, ha asegurado que es necesario "escuchar todas las voces y aportaciones" para seguir avanzando en lucha contra el cambio climático. Según ha apuntado, hay expertos que dicen que el "tiempo apremia" pero cree que también hay que ser conscientes de que en este tema existe "una ventana de oportunidad".

En el caso de Euskadi, ha destacado que sus emisiones, de acuerdo al inventario de gases de efecto invernadero, han disminuido en 2024 un 38% respecto a 2005 mientras ha crecido un 30% su economía. "Ese es el mensaje, se puede reducir nuestra contaminación, nuestras emisiones y a la vez crecer económicamente", ha indicado Boto, que ha añadido, además, que la ciudadanía vasca -un 76% según la última encuesta de percepción ciudadana- está preocupada por los efectos del cambio climático y por este desafío global.

"Esto significa para nosotros que es importante apostar por el despliegue de renovables, por la descarbonización y por construir una Euskadi más resiliente", ha concluido.

Por su parte, Víctor Trimiño, ha destacado que, durante muchas décadas, las ciudades han sido "protagonistas del problema", y ahora, como en el caso de Bilbao, pretenden ser "vanguardia de la solución".

Por ello, según ha manifestado, tienen claro que las políticas climáticas deben estar "en el centro" de su acción municipal. En este sentido, ha indicado que Bilbao lleva varios años desplegando una estrategia de medio ambiente que tiene tres ejes, la mitigación del cambio climático, la adaptación a ese cambio climático que "ya es una realidad" y la salud ambiental.

El director de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao ha señalado que se ha hecho un trabajo "muy importante" pero quieren "aumentar la ambición" con la que afrontan este tema. En este sentido, ha asegurado que están trabajando para formar parte de la misión de ciudades climáticamente neutras, de tal forma que los objetivos de reducción a nivel europeo sitúan en esa neutralidad climática en 2050 y desde el Consistorio pretenden acelerarlo varios años.

Trimiño ha manifestado que, además del liderazgo de las instituciones en este ámbito, es importante "acompañar y empoderar a la ciudadanía en su "imprescindible papel como agente del cambio".

Por ello, cree que la iniciativa presentada es importante de cara a generar un "espacio de diálogo" y poder conocer la percepción de la ciudadanía, de manera que es un proyecto que les aporta "mucho valor" como administraciones.

"La sociedad es compleja, plural, diversa, cada uno tiene sus circunstancias, sus dificultades y sus necesidades y proyectos como este permiten precisamente aterrizar nuestras políticas climáticas en la realidad social que compone Bilbao", ha añadido.