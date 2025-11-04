Euskadi gana 13.400 afiliados a la Seguridad Social en octubre, y alcanza los 1.031.670 cotizantes

Archivo - Trabajadores del sector de la Construcción - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de octubre un total de 1.031.670 afiliados a la Seguridad Social, 13.400 más que el mes anterior (+1,32%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 10.910 trabajadores respecto a octubre de 2024, un 1,07% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ganó una media de 141.926 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,6%), su segundo mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie histórica. Sólo fue mejor el mes de octubre de 2021, en el periodo de desescalada de la pandemia, cuando la afiliación creció en casi 160.000 personas.

Tras el aumento de ocupados de octubre, impulsado especialmente por la educación por el comienzo del curso académico, el número de afiliados medios siguió en máximos históricos, con un total de 21.839.592 cotizantes.

(Habrá ampliación)