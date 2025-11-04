Euskadi e Iparralde firman un nuevo acuerdo de cooperación para profundizar en sus relaciones

El lehendakari, Imanol Pradales (d), y el presidente de la Comunidad de Aglomeración de Iparralde, Jean-René Etchegaray (i) - GAIZKA UCEDA-IREKIA

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Comunidad de Aglomeración de Iparralde, Jean-René Etchegaray, han firmado un nuevo Memorando de Cooperación Institucional con el fin de profundizar en las relaciones entre Euskadi y el País Vasco francés.

El acuerdo da continuidad a un primer memorando firmado en 2019 y ratifica la voluntad de ambas partes de "construir una visión común para afrontar conjuntamente los retos políticos, económicos, sociales y medioambientales".

El Memorando, con una duración de cinco años, prevé una cooperación reforzada en ámbitos como el euskera, mediante políticas conjuntas de revitalización de esta lengua; y en la cultura, con especial atención a los museos, la danza y los intercambios juveniles.

En materia de movilidad transfronteriza, se fija el objetivo de lograr "unos desplazamientos más fluidos y sostenibles". A su vez, en el ámbito de desarrollo económico, el acuerdo contempla la creación de redes empresariales, mientras que en agricultura sostenible se adopta el compromiso de "fomentar las complementariedades".

Ambas partes apuestan por colaborar en el turismo "responsable"; la enseñanza superior, la investigación y la innovación plurilingües; la ordenación del territorio y la vivienda; en la gestión responsable del suelo; y en el ámbito del medio ambiente y la biodiversidad, "con una gobernanza compartida".

Asimismo, trabajarán conjuntamente para apoyar a la diáspora vasca, con el objetivo de "proyectar la identidad vasca en el mundo". A su vez, prevén reforzar la coordinación de los migrantes en tránsito entre Euskadi y el País Vasco francés, en colaboración con las instituciones locales.

ÓRGANO TRANSFRONTERIZO

En este sentido, Pradales ha explicado que se está analizando la posibilidad de crear un órgano transfronterizo que contribuya a que este tránsito se realice de forma seguridad y con respeto de los derechos humanos. El lehendakari, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Etchegaray, ha reivindicado esta forma de actuar frente a los discursos "populistas" contra las personas migrantes.

Pradales ha afirmado que con la renovación de este acuerdo "facilitamos un poco más la relación entre personas que forman parte de un mismo pueblo, pero que se encuentran con una línea imaginaria que dificulta su vida diaria". En este sentido, ha destacado que con este nuevo memorándum "tendemos nuevos puentes frente a barreras antiguas que no compartimos ni entendemos".

"Es un marco de colaboración que nos permite aspirar a más y a profundizar, no sólo en la relación a los dos lados del Bidasoa, sino también a sacarle chispas a la financiación europea", ha añadido.

Pradales considera necesario aprovechar la renovación del marco de colaboración entre ambos territorios "para avanzar con más ambición y capacidad transformadora en los proyectos y relaciones compartidas a ambos lados del Bidasoa".

El lehendakari ha subrayado la importancia de avanzar en esta dirección ante el "momento preocupante" que vive Europa. "En estos tiempos de incertidumbre y polarización, en los que los discursos ultras y populistas solo tratan de dividir para debilitar el proyecto europeo, dos instituciones decidimos coger el camino contrario y fortalecer lo que nos une", ha manifestado.

Este --según ha dicho-- es "un mensaje positivo" dirigido "con total humildad" a toda Europa. Pradales ha añadido que "las naciones y regiones que formamos parte del Atlántico reivindicamos nuestro lugar en la construcción de un sueño que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y que hoy se ve amenazado".

INTERESES COMPARTIDOS

De esa forma, ha indicado que estos territorios quieren "formar parte del desarrollo económico y social de Europa", por lo que ha reivindicado las "capacidades" de estas zonas y ha puesto de manifiesto la importancia de que puedan defender sus "intereses compartidos".

"Nuestro objetivo no es otro que trabajar por una Europa más cercana a sus ciudadanas y ciudadanos; una Europa que potencie sus valores fundacionales", ha añadido. Pradales ha explicado que con este acuerdo "respondemos a una necesidad tan básica como naturalizar y facilitar las relaciones transfronterizas, un reto de primer orden que nos interpela de manera directa".

Todo ello --ha precisado-- "a través de la cooperación estructurada, contribuyendo a resolver obstáculos transfronterizos y mejorando la calidad de vida de las personas que viven cerca de la muga". En este sentido, y en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, ha reiterado el respaldo del Gobierno Vasco a la conexión por alta velocidad ferroviaria con Francia, si bien ha señalado que las "dificultades" financieras del Estado francés podrían obstaculizar el proyecto.

Por su parte, Etchegaray ha destacado que Euskadi e Iparralde, más allá de su frontera "administrativa", comparten "una lengua, una cultura y también una visión común del futuro". "Compartimos los mismas valores", ha subrayado, para añadir que la colaboración entre Euskadi y el País Vasco francés representa "un espacio de convergencia, de moderación, de solidaridad y de innovación".