Euskadi registró 310 solicitudes de patentes en 2025 y se sitúa entre las 100 regiones europeas con mayor volumen

BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró 310 solicitudes de patentes en 2025, lo que la sitúa entre las 100 regiones europeas con mayor número de solicitudes ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los datos dados a conocer este martes por este organismo.

En función del Technology Dashboard 2025 de la Oficina Europea de Patentes, el año pasado recibió 201.974 solicitudes de patentes europeas, un 1,4% más que el año anterior y por primera vez por encima de las 200.000 solicitudes, lo que "confirma la competitividad de Europa como polo tecnológico global".

Las empresas e inventores del Estado español presentaron 2.255 solicitudes de patentes europeas, el 1,1% del total recibido en la OEP. Dentro del Estado, Euskadi fue la tercera comunidad por volumen de solicitudes, con 310 solicitudes (el 13,7% del total).

Además, pese al descenso del 4,9% respecto a 2024, se mantiene entre las 100 principales regiones europeas por número de solicitudes ante la OEP. En concreto, se sitúa en el puesto 64.

San Sebastián figura como la tercera ciudad española por volumen de solicitudes de patentes europeas ante la Oficina Europea de Patentes, con 74 registradas en 2025.

Por su parte, La Universidad del País Vasco figura entre los diez principales solicitantes españoles ante la OEP en 2025, con 22 solicitudes de patentes europeas.