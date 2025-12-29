Archivo - Sol con nubes en montaña - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskadi tendrá tiempo estable sin precipitaciones para Nochevieja y Año Nuevo, aunque es probable que se produzcan heladas en puntos del interior, especialmente en Álava, según ha pronosticado la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet. No obstante, apunta que la estabilidad también facilitará la formación de nieblas en el sur del territorio alavés, que podrían suavizar el enfriamiento nocturno.

El día de Nochevieja arrancará con abundante nubosidad baja que irá disminuyendo a partir de las horas centrales. El viento soplará de componente norte con intensidad durante las primeras horas de la mañana, pero irá perdiendo fuerza ya por la tarde-noche hasta convertirse en flojo y variable, con un ligero toque del sur.

Las temperaturas máximas se situarán en general por debajo de los 10ºC y las mínimas se registrarán a últimas horas, con valores que oscilarán entre los 0 y los 5ºC, por lo que podría empezar a helar antes de medianoche.

Durante el día de Año Nuevo podrían formarse brumas y nieblas de madrugada y a primeras horas de la mañana, y no se descarta que sean persistentes en puntos de Álava. En las zonas del interior donde no se formen nieblas, el ambiente será frío con posibilidad de heladas.

En las horas centrales del día el ambiente será luminoso, con alternancia de algunas nubes, pero con claros amplios. A su vez, soplará el viento de componente sur que irá intensificándose a partir del mediodía. Las temperaturas máximas apenas variarán en la Vertiente Mediterránea, con valores que se situarán en torno a los 7-8 ºC, mientras que en la Vertiente Cantábrica podrían alcanzar los 12-14ºC.