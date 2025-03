Euskadi ve "positivo" el acuerdo para el reparto de menores extranjeros no acompañados, pero "con margen de mejora"

Destaca que "toma como base" la propuesta de Euskadi y Canarias", pero cuestiona que no se hace "una mención específica a la frontera norte"

VITORIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha considerado "un paso positivo" el acuerdo del Ejecutivo central con Junts para el reparto de menores extranjeros no acompañados, que "toma como base la propuesta trabajada por Euskadi y Canarias", aunque cree que tiene "margen de mejor" porque, entre otras cuestiones, no se hace "una mención específica a la frontera norte".

En la rueda de prensa para informar los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno Vasco de esta martes, Ubarretxena ha valorado el acuerdo que el Ejecutivo central ha cerrado con Junts para reformar el artículo 35 de a Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes, lo que incluiría la distribución de menores que se encuentran ahora en territorios tensionados por la presión migratoria, como es el caso de Canarias que tutela a más de 5.000 niños y adolescentes.

La portavoz del Gobierno Vasco ha afirmado que es "un primer paso positivo, un acuerdo positivo, que toma como base, además, la propuesta trabajada conjuntamente entre los gobiernos de Canarias y Euskadi".

En ese sentido, ha informado de que esta misma mañana ha habido una conversación entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, al respecto y ha adelantado que los equipos técnicos del ejecutivo canario y del vasco encabezado por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, se reunirán este miércoles.

Entre los aspectos del acuerdo, Ubarretxena ha considerado "positivo" que "se vaya a utilizar la fórmula propuesta por Euskadi y Canarias" y también "el fondo extraordinario de 100 millones de euros", aunque ha dicho echar en falta "la cuestión de la frontera norte, porque no se hace una mención específica a la frontera norte, que era lo que Euskadi pedía", sino que "se mencionan territorios fronterizos", por lo que, según ha remarcado, es "un acuerdo positivo pero que tiene margen de mejora".

En cuanto a los menores extranjeros no residentes que acogerá Euskadi, la portavoz del Gobierno vasco ha dicho que "todavía hay que hacer los cálculos". "No nos atrevemos todavía a dar ninguna cifra. Están los equipos trabajando", ha insistido, para preferir no hacer "elucubraciones" y esperar a que los equipos técnicos que se van a reunir mañana "afinen y puedan dar una cifra" tras realizar "la evaluación pertinente".

Tras asegurar que "las cifras se sabrán pronto, en los próximos días", ha subrayado que "lo importante hoy no es la cifra, sino que se da un paso más, que ha habido un acuerdo, que era lo que pedíamos, y que vemos el acuerdo como positivo, porque tiene elementos que son los que Euskadi y Canarias trabajaron".

En ese sentido, Ubarretxena ha destacado que Euskadi y Canarias "han intentado ser posibilistas, poniendo posiciones que se podían conseguir, que podían ser una solución a corto plazo de una problemática que nos afecta a todos". "Han intentado siempre plasmar o plantear una solución encima de la mesa y, por fin, parece que va a haber un primer paso que nos puede acercar a esa solución, aunque hay posibles mejoras y nosotros vamos a incidir en esas mejoras", ha añadido.

CRITICAS DEL PP

Por otro lado, María Ubarretxena ha rechazado valorar las reacciones del PP y de algunas comunidades gobernadas por los populares que han sido críticos con este acuerdo.

"No vamos a valorar reacciones de otros partidos políticos, lo que se ha intentado desde el primer momento cuando se ha trabajado esa propuesta conjunta con Canarias ha sido la de intentar buscar una solución a un problema que es de todos", ha afirmado, para advertir que "estamos aquí para intentar solucionar problemas y, desde luego, el Gobierno vasco está en esa vía y en esa vía vamos a seguir".