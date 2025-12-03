Euskaltzaindia cree que el euskera es "la gota malaya" que entra poco a poco en la sociedad pero pide su uso cotidiano

Archivo - Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, cree que el euskera es como "la gota malaya" que entra "poco a poco" en la sociedad, pero ha pedido su uso cotidiano, porque "falta el convencimiento de que es un elemento apto para el día a día". Además, no cree que las sentencias judiciales "interfieran", sino que son "consecuencia del sistema" actual, y defiende incidir en la formación de los jueces y en la sensibilización de que el euskera es elemento "decisivo y configurador de esta sociedad".

En una entrevista a Radio Euskadi, Urrutia ha destacado que hay que intentar convencer a la sociedad de que el euskera "no es solamente un elemento de identidad", sino "también un elemento de comunicación". "Nos hace más sociedad. Es un elemento que tiene que ser un factor de cohesión social y que exige su utilización todos los días, no sólo en el Día Internacional de la Euskera".

A su juicio, se ha avanzado "mucho" en la expansión social del euskera y en el convencimiento de que "es un elemento imprescindible en esta sociedad". "Esto hace 40, 50, 60 o 70 años era impensable", ha subrayado.

También cree que "se ha avanzado en un conocimiento indirecto, reflejo". "La gente, a través de sus hijos, que ya han ido a una ikastola, ha visto que tiene que hacer un primer esfuerzo para poder relacionarse con esta juventud o con su propia familia. Nos falta, en primer lugar, un convencimiento de que el euskera es un elemento apto para el día a día, para usar", ha remarcado.

En caso de que no se utilice, ha advertido de que se quedará en "una lengua simbólica". Por ello, ha dicho que "no se trata de reivindicarlo sólo frente a la Administración" o de usarlo en el ámbito privado, sino también "en el ámbito social, de extensión, de compactación como sociedad". "Todos tenemos que hacer un esfuerzo por utilizar el euskera en nuestra cotidianidad y es lo que nos falta", ha añadido.

Sobre las generaciones mayores que no conocen el euskera, cree que hay que "lograr una sensibilización social, para que, si no lo conoces, por lo menos lo respetes y lo consideres un valor tuyo, propio". "A partir de ahí, es donde efectivamente podemos llegar a ese uso social", ha apuntado, para asegurar que se está haciendo "poco a poco y cada vez se nota más la presencia del euskera en ámbitos muy distintos al puramente reivindicativo".

En su opinión, "poco a poco", como "la gota malaya, capilarizando, el euskera está entrando en esta sociedad". Ante los que se preguntan por qué no se hace más rápido, el presidente de Euskaltzaindia considera que este es "el camino" si se quiere "hacer una buena base para que el euskera luego tenga una presencia".

OFICIALIDAD

"Es cierto que hay una parte más dura, que es que no avanza lo que todos quisiéramos que avanzase. Pero la oficialidad no resuelve de por sí todos los problemas que puede tener el euskera. Es un paso importantísimo, pero luego hay que poner esa oficialidad en marcha", ha añadido.

Andrés Urrutia cree que la Inteligencia Artificial y las redes sociales son "un aliado" del euskera si se sabe utilizarlas. "No creo que en el ámbito del euskera tengamos que ser absolutamente rigoristas, podemos utilizar otras lenguas, y no solamente el castellano. Debemos utilizar el castellano, el francés, el inglés para difundir el mensaje de que nuestra lengua existe, que está cumpliendo las funciones que le corresponden a una sociedad moderna, que tiene sus dificultades, y lanzar un mensaje a Europa y al mundo de que se puede sacar adelante una lengua de este tipo, y se debe extender su uso social", ha defendido.

Urrutia se ha mostrado convencido de que el euskera puede ser oficial en la UE, pero espera que sirva "para que, a través de esa oficialidad, gane espacios y no solamente espacios objeto de la traducción", sino que se pase a la creación.

LAS SENTENCIAS

El presidente de Euskaltzaindia no cree que las sentencias judiciales "interfieran", sino que "son consecuencia del sistema en el que estamos". "Y son también consecuencia de algo que es muy importante. Poco se ha hecho, poco se ha mirado, y habrá que empezar a mirarlo, por la formación y por los conocimientos que el juez tiene", ha subrayado.

Según ha apuntado, "el juez es una persona, tiene sus valores, sus ideas, sus prejuicios, sus conocimientos, y muchas veces lo que ocurre aquí es que hay jueces que, aún siendo del país o no siendo del país, tienen un conocimiento limitado de lo que es esta realidad, porque en su proceso de formación tampoco ha entrado esta realidad plurilingüística del Estado español". "Y yo creo que ahí hay que incidir mucho", ha remarcado.

Por ello, ha dicho que pueda haber más sentencias de este tipo porque cada juzgado "es un mundo", y en base a una legislación, "se hace una interpretación, y esas interpretaciones pueden ser diversas y diferentes". "Yo no creo que los jueces queden los lunes a las 8 de la mañana para ponerse de acuerdo y establecer unos criterios contra el euskera. Lo que sí creo es que, cuando la ley dice que el juez tiene que juzgar con arreglo a la realidad social, en esa realidad social está inserto el euskera. Y ese es el déficit con el que nosotros nos encontramos", ha indicado.

Andrés Urrutia cree que es por eso por lo que hay que incidir en que "el euskera es un elemento importante, decisivo, constitutivo, configurador de esta sociedad".

A su juicio, al margen de la posibilidad de cambiar la Ley, que es "muy razonable y para eso están los partidos políticos y deben hacerlo", hay que "cambiar la mentalidad de los operadores jurídicos" y no se debe considerar el euskera "como algo anecdótico, sino como algo inserto en esta sociedad". "Para mí el Día Internacional del Euskera son todos", ha reivindicado.

El presidente de la Academia vasca de la Lengua ha considerado que los euskaldunes tienen que "crear el espacio de utilización del euskera". En este sentido, ha llamado la atención sobre que se exija a un funcionario un perfil lingüístico determinado, pero luego "de los cien expedientes que tramita al mes, uno es en euskera". "Se produce una disfunción entre lo que él está trabajando y lo que se le ha exigido. Ahí hay un decalaje importante", ha mantenido.

Asimismo, Urrutia cree que debe haber también "espacios que hagan atractiva la utilización del euskera" y en referencia a los conciertos de cantantes y grupos euskaldunes que llenan salas, ha dicho que los importante es que, "a la salida de ese recital", se siga hablando en la lengua vasca.