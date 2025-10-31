Euskomer denuncia que el presupuesto del Gobierno Vasco para comercio es "claramente insuficiente"

VITORIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Vasca de Comercio (Euskomer) ha denunciado que la partida asignada al sector comercial en los Presupuestos Generales del País Vasco para 2026 "continúa siendo claramente insuficiente" en comparación con su aportación al PIB.

Euskomer ha indicado, a través de un comunicado, que la aportación al PIB del sector comercial es del 11,47 %, según los datos del Eustat de 2024, y que llega al 16,21% si se incluye al sector hostelero.

No obstante, ha criticado que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, que engloba a ambos sectores, "apenas recibe un 0,35% del presupuesto total" del Gobierno Vasco.

El presidente de Euskomer, Iñaki Vivanco, ha denunciado que "a pesar de representar uno de los pilares fundamentales del tejido productivo y del empleo en el País Vasco, el comercio no recibe una dotación presupuestaria coherente con su relevancia económica y social y esto es algo que queremos denunciar".

Euskomer considera necesario lograr en esta legislatura que al menos el 1% del presupuesto total del Ejecutivo se destine a "atender a las necesidades del segundo sector que mayor aportación realiza a la economía y al modo de vida de nuestras ciudades y pueblos".

"FALTA DE EQUIDAD"

Esta asociación ha considerado que "esta falta de equidad resulta especialmente preocupante en un contexto de transformación digital, sostenibilidad y competitividad global, en el que las pequeñas y medianas empresas comerciales afrontan importantes desafíos para adaptarse a los nuevos modelos de consumo".

Euskomer ha advertido de que situación "penaliza el desarrollo de un sector que genera miles de puestos de trabajo y vertebra el territorio, especialmente en las zonas rurales y en las pequeñas ciudades, donde el comercio de proximidad actúa como elemento esencial de cohesión social".

Por ello, la patronal vasca del comercio ha solicitado una revisión urgente de las partidas destinadas al sector en los próximos ejercicios.

MÁS RECURSOS

De esa forma, propone aumentar los fondos dirigidos a la modernización y digitalización del sector comercial, garantizando que las ayudas y programas contemplen a ambos ámbitos del comercio, de acuerdo con la realidad del tejido empresarial vasco.

También pide más recursos para adoptar políticas subsectoriales "que permitan atajar la problemática muy heterogénea de los distintos subsectores de actividad".

A su vez, demanda más ayudas para la formación y profesionalización del sector; impulsar programas de revitalización del comercio urbano y rural; un programa de fidelización autonómico global "que revierta efectivamente en el propio sector"; y promover la simplificación de los trámites administrativos reduciendo la carga burocrática.

La Confederación Vasca del Comercio (Euskomer), máxima entidad representativa del comercio de Euskadi, está integrada por la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (CECOBI), la Federación Mercantil de Gipuzkoa (FMG) y la Federación alavesa de Comercio y Servicios (AENKOMER). Además, representa a 97 asociaciones y sectoriales y zonales y a unos 18.000 empresas y autónomos de Euskadi.