Euskotren reforzará el miércoles su servicio ferroviario para los exámenes en Ficoba

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SAN SEBASTIÁN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskotren reforzará el próximo miércoles el servicio regular de trenes debido a la celebración de unos exámenes en el recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa), según ha informado la sociedad dependiente del Gobierno Vasco en un comunicado.

En concreto, se ampliará el recorrido de varias circulaciones de la línea E2 Hendaia- Lasarte Oria con el objeto de facilitar los desplazamientos hacia/desde Ficoba, lugar de celebración de los exámenes.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse en tren que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la página web. Para ampliar la información están disponibles el número de teléfono 944 333 333 y las estaciones servidas por personal de Euskotren.