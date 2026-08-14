Euskotren reforzará sus servicios de ferrocarril, metro y tranvía durante Aste Nagusia de Bilbao

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BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskotren ofrecerá un servicio especial diurno y nocturno de ferrocarril, metro (L3) y tranvía con motivo de la celebración de Aste Nagusia de Bilbao, que tendrá lugar entre el 22 y el 30 de agosto.

En concreto, se reforzarán los servicios de ferrocarril y metro, en ambos sentidos, en las líneas E1 Matiko/Bilbao-Deba, E3 Kukullaga/Etxebarri-Lezama, E4 Matiko/Bilbao-Bermeo y L3 de metro en Bilbao, entre Matiko/Bilbao y Kukullaga/Etxebarri.

En el caso del tranvía de Bilbao, Euskotren ofrecerá un servicio especial nocturno que complementará el servicio habitual, aunque podrá verse alterado por determinadas actividades del programa festivo que requieran cortes puntuales, ha indicado en un comunicado.

Así, del 22 al 30 de agosto, entre las 17.13 horas y las 08.58 horas del día siguiente, quedará suprimido el servicio de tranvía entre Atxuri y Pío Baroja, en ambos sentidos.

También el sábado 22 de agosto, con motivo del partido de fútbol Athletic Club-Sevilla FC en San Mamés, se cortará el servicio en el tramo comprendido entre Euskalduna y La Casilla, en ambos sentidos, entre las 16.25 y las 17.10 horas y entre las 18.35 y las 19.25 horas.

Ese día, la última salida desde Bolueta hacia Pío Baroja será a las 16.07 horas, mientras que en sentido contrario la última salida desde Pío Baroja hacia Atxuri tendrá lugar a las 15.58 horas.

Durante las tardes del 23 al 30 de agosto, la última salida desde Bolueta hacia Pío Baroja se efectuará a las 17.07 horas y, en sentido contrario, desde Pío Baroja hacia Atxuri a las 16.58 horas.

Además, las noches del 22 al 29 de agosto se interrumpirá el servicio de tranvías durante la celebración de los fuegos artificiales, aproximadamente entre las 22.27 y las 22.57 horas.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse en ferrocarril, metro o tranvía durante la semana del 22 al 30 de agosto que consulten los horarios con antelación a través de la aplicación oficial o del buscador de la página web de Euskotren. Las personas usuarias pueden acudir a las estaciones atendidas por personal de Euskotren o llamar al teléfono 944 333 333.