Euspel exige a las instituciones una respuesta "contundente" ante el "señalamiento personal" a un ertzaina en Amurrio

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Euspel ha exigido a las instituciones vascas una respuesta "contundente" y acciones concretas "más allá de las condenas", ante el "señalamiento personal" a un ertzaina en Amurrio (Álava), porque "la equidistancia y el silencio legitiman el totalitarismo violento de los radicales".

En un comunicado, Euspel se ha referido, de esta forma, a las pintadas amenazantes aparecidas en el campo de fútbol Basarte, en Amurrio, dirigidas contra un agente de la Ertzaintza que entrena en su tiempo libre a un equipo de fútbol en esa misma instalación deportiva.

"Vivimos una escalada violenta contra la Policía en Euskadi. Tras un verano siendo objetivo de consignas y agresiones, ya sea en espacios festivos, redes sociales e incluso desde el ámbito político, llegamos al punto de volver a ver pintadas con amenazas personales por ser policía", ha denunciado.

Euspel ha dicho que son "conocedores de en qué acaban este tipo de señalamientos donde aparecen nuestros nombres y un punto de mira". "Demasiadas décadas con lo de 'zipaio'", ha lamentado.

El sindicato ha dicho que "ciertos movimientos radicales siguen necesitando hoy un 'enemigo', un chivo expiatorio que les permita justificar sus acciones, su identidad, incluso su existencia" y ha advertido que "el silencio no hace otra cosa que legitimar, e incluso alentar, actitudes de este tipo y no es tolerable".

Por tanto, ha exigido una respuesta y ha reiterado que "no basta con condenar y lamentar". A su entender, "hay demasiados estamentos que dicen ser responsables de la Policía vasca y que deben plantarse: abandonar esa mezquina equidistancia para posicionarse inequívocamente con los agentes e impedir que esto siga yendo a más".

Euspel ha exigido "una respuesta inmediata, firme y pública a todas las instituciones y partidos políticos con responsabilidad sobre la seguridad en Euskadi" y ha reiterado que "no basta con condenas protocolarias en redes sociales".

"Demandamos un posicionamiento inequívoco al lado de los agentes y el fin de cualquier ambigüedad o equidistancia que dé alas a los violentos. A partir de ahí, que usen las herramientas de las que les hemos dotado y la ley para perseguir y castigar estas acciones", ha reclamado.

Según ha advertido, "si no se ataja esta deriva ahora, con contundencia y acciones concretas, la impunidad fortalecerá a estos radicales". "Es responsabilidad de nuestros dirigentes impedir la vuelta a un pasado violento que esta sociedad ya ha rechazado", ha concluido.