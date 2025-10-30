La exposición dedicada a Barbara Kruger cerrará sus puertas en el Guggenheim Bilbao el 9 de noviembre

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Barbara Kruger: Another day. Another night' cerrará sus puertas el próximo 9 de noviembre en el Guggenheim Bilbao, tras permanecer en el museo desde el pasado 24 de junio.

Según ha informado el museo, ese día será el último para visitar en la capital vizcaína la muestra, "primera panorámica exhaustiva" de Barbara Kruger en España, "una ambiciosa exposición que reúne más de cuatro décadas de radicales exploraciones de la artista en torno a las imágenes, el lenguaje y el poder".

Patrocinada por Occident, la exposición ofrece "un análisis en profundidad de cómo el trabajo de la artista, muy arraigado en la comunicación de masas y el comentario cultural, sigue evolucionando en la era digital".