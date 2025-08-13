Fallece en el hospital el menor que perdió el conocimiento el domingo en las piscinas de El Fango, en Bilbao

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El menor que resultó herido grave el pasado domingo en las piscinas de El Fango, en el barrio bilbaíno de Rekalde, tras perder el conocimiento por un golpe de calor, lo que requirió que le practicaran maniobras de reanimación cadiopulmonar, ha fallecido en el hospital, donde estaba ingresado desde entonces, según han confirmado a Europa Press fuentes del Obispado de Bilbao.

El domingo se gestionó la atención de un grupo numeroso de menores que presentaron golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad en las piscinas de El Fango. Entre esos menores estaba el niño que, al perder el conocimiento cuando estaba fuera del agua, le practicaron una RCP y le trasladaron al hospital, donde no han podido salvarle la vida.

El incidente se produjo sobre las 16.00 horas y las piscinas se reabrieron a las 19.30 horas.