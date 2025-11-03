Las familias vizcaínas pagarán el año próximo 9,6 euros más por el recibo del agua

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo de agua para uso doméstico - María José López - Europa Press - Archivo

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las familias vizcaínas verán incrementado el recibo del agua el año próximo una media de 9,6 euros más, repartidos en las cuatro facturas emitidas trimestralmente, una subida de 2,40 euros por factura (0,80 euros/mes, IVA incluido). Esta subida se refiere a una unidad familiar o domicilio de cuatro miembros de media.

Así se recoge la revisión de las tarifas por los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración para el año que viene, aprobada este lunes por la asamblea general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

En cumplimiento del principio de recuperación de costes de la Directiva Europea Marco del Agua, se obliga a los operadores a repercutir en la tarifa el 100% del coste del ciclo integral del agua.

En el Consorcio de Aguas actualmente las tarifas permiten recuperar en torno al 82% de ese coste, de manera que se seguirá buscando la equivalencia de forma progresiva para no incidir significativamente en la economía de las familias, empresas, industrias y comercios, fundamentalmente.

En el momento actual, el coste del agua supone el 1% del gasto doméstico; el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por 3 euros lleva a cada grifo, depura y devuelve a los cauces 1.000 litros de agua. La medida aprobada por la asamblea supone una actualización del 4% para 2026.

Según han explicado los responsables de la sociedad de aguas, "son muchas las necesidades y compromisos que requieren de grandes inversiones, pero consciente también de las dificultades de muchas familias vulnerables, sigue vigente la bonificación para las personas que se benefician del bono social eléctrico y térmico, así como para personas perceptoras de RGI y/o IMV".

La entidad consorciada ha acordado simplificar la solicitud de estas bonificaciones, que pueden pedirse en cualquier momento del año, y una vez aprobada, tendrá una vigencia de cuatro facturas, el equivalente a un año de prestación de servicio.