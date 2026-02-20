Farmacéuticos hospitalarios de Gipuzkoa se suman a las huelgas convocadas en el sistema sanitario público

Farmacéuticos hospitalarios de Gipuzkoa respaldan las huelgas convocadas por su condición de personal facultativo. - COFG

SAN SEBASTIÁN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Farmacéuticos hospitalarios de Gipuzkoa respaldan las huelgas convocadas en el sistema sanitario público desde esta semana hasta junio, por su condición de personal facultativo.

Desde la vocalía de Farmacia Hospitalaria y de Análisis Clínicos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) han mostrado su adhesión a estos paros y a las reivindicaciones planteadas por los médicos.

Una representación de este colectivo ha participado este viernes y el pasado lunes en las manifestaciones convocadas en San Sebastián, y ha secundado la huelga durante esta semana.

Desde la Vocalía de Farmacia Hospitalaria y Análisis clínicos del COFG, han recordado que ellos cuentan con formación sanitaria especializada (FIR) y "plena responsabilidad asistencial". Por tanto, se trata de "personal facultativo" que comparte las reivindicaciones planteadas por los médicos "en defensa de unas condiciones laborales dignas y de una atención sanitaria de calidad, segura y humana para todos los implicados".

Además, han añadido que las demandas que motivan las movilizaciones, "cotización del tiempo trabajado, límite de jornada laboral semanal, reconocimiento de todo el tiempo de formación fuera del horario laboral que implica la alta actualización, etc", marcan "un momento histórico".

"El modelo asistencial y la carga sanitaria ha evolucionado, a lo que hay que añadir que se ha producido un cambio sociológico, que no tiene su reflejo en el sistema sanitario", han señalado.