Fekoor pide a Sopela que quite de la acera contenedores de acceso a Atxabiribil por incumplir la Ley de Accesilibilidad

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u orgánica de Bizkaia (Fekoor) ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Sopela en el que pide al municipio la retirada inmediata de varios contenedores que ocupan la acera de acceso a la playa de Atxabiribil, lo que, según recuerda, "incumple la Ley de Accesibilidad".

"Los depósitos impiden la libre circulación de toda la ciudadanía y, en especial, la de personas usuarias de sillas de ruedas y de quienes tienen movilidad reducida", argumenta.

A juicio de esta entidad social, no son "admisibles" las justificaciones dadas por el Ayuntamiento en las que se indica que "hay veces en las que los camiones no dejan bien colocados los contenedores tras su vaciado", ya que, según el responsable de Fekoor, "el vaciado de los mismos no implica su desplazamiento".

"También es incomprensible -continúa- que los agentes de la Policía local no hayan advertido de esta situación, que vulnera los derechos de las personas con discapacidad".

En ese sentido, solicita al Consistorio que "adopte las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a suceder, ya que de poco sirve hacer rebajes en las aceras si luego nos encontramos con hechos como éste".

Además, sugiere que, cuando se vayan a renovar estos depósitos, se instalen otros "inclusivos que permiten su uso a las personas con problemas de movilidad y que se han colocado en municipios colindantes a Sopela".