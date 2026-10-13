VITORIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de danza contemporánea TZAN TZAN Fest de Álava celebrará su undécima edición del 17 al 25 de octubre con una programación que combinará propuestas escénicas locales y nacionales, formación, reflexión y nuevos formatos de creación.

Las actividades se desarrollarán en el polideportivo de Barrundia y en la sala Baratza de Vitoria-Gasteiz, con espectáculos, un taller intensivo de danza, un coloquio abierto al público y degustaciones de vino relacionadas con las piezas representadas, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

El festival está organizado por la sala Baratza con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Fundación Vital, y la colaboración del Ayuntamiento de Barrundia.

Como antesala, los días 17 y 18 de octubre Baratza acogerá el taller intensivo 'Joy is not a metaphor' ('La alegría no es una metáfora'), impartido por la coreógrafa Ana Pi. A través de ejercicios de ritmo, presencia, tensión y escucha, las personas participantes explorarán la alegría como herramienta para crear nuevos movimientos e imaginarios.

En el taller tendrán prioridad las personas de la diáspora africana. La inscripción incluye una entrada para uno de los espectáculos del festival.

El viernes 23 de octubre, a las 20.00 horas, el polideportivo de Barrundia acogerá las tres primeras propuestas escénicas del festival. La velada comenzará con 'Trembling Frequencies', el primer solo de Helena Wilhelmsson.

A continuación, Marilisa Gallichio y Alessia Sinato presentarán 'Pack-Back', una propuesta que convierte la mochila en una metáfora de las experiencias, los recuerdos y las cargas que acompañan a cada persona. La jornada concluirá con 'Velaquich Amorch!', del Colectivo D'elas, con música en directo y un lenguaje que combina las danzas urbanas y la creación contemporánea.

COLOQUIO

La programación continuará el sábado 24 de octubre en Baratza. A las 18.00 horas tendrá lugar el coloquio 'Artes escénicas y formas de hacer', un encuentro abierto y gratuito para conversar con el público sobre los tiempos, los procesos de investigación y las formas de construir una pieza escénica.

A las 20.00 horas, Myriam Pérez Cazabón presentará '40. Bidegurutzea', una creación que parte de un momento de inflexión para recorrer pensamientos, acciones y paisajes en soledad. Tras la representación, la jornada incluirá una degustación comentada de vino de Bodegas Cándido Besa. Esti Besa será la encargada de seleccionar el vino y explicar su relación con la propuesta escénica.

El domingo 25 de octubre, a las 19.00 horas, Baratza acogerá las últimas propuestas de esta edición. Olatz de Andrés presentará 'Cuerpos que se entregan a aquello que va a desaparecer', una pieza de 25 minutos que explora la repetición cíclica como medio de transformación.

Después, Alba de Miguel mostrará 'Grietas', una obra que indaga en la identidad, los orígenes, las raíces y las consecuencias de las experiencias y decisiones que nos construyen. La programación concluirá con la proyección de una pieza de videodanza, un adelanto de la sesión dedicada a este formato que Baratza organizará en diciembre.

La jornada contará también con una degustación comentada de vinos de Bodegas Cándido Besa. Esti Besa presentará las diferentes selecciones y explicará los motivos de su elección en relación con las propuestas artísticas.

Las entradas para los espectáculos están disponibles en salabaratza.com. El precio anticipado es de 10 euros, más gastos de gestión, y de 12 euros en taquilla. También se puede adquirir un bono anticipado para toda la programación por 18 euros, más gastos de gestión.

CONCURSO

En el marco del festival, Baratza ha abierto además la convocatoria KAMIKAZE, dirigida a personas o colectivos dispuestos a crear una pieza breve de danza a partir de un decálogo establecido y en un plazo reducido. El resultado se mostrará en la próxima edición del festival.

Asimismo, se ha abierto una convocatoria para conceder una residencia artística de creación a una propuesta escénica de danza contemporánea o nuevos lenguajes escénicos que se encuentre en fase de desarrollo o preproducción.

Se valorarán especialmente la innovación, la investigación y las experiencias escénicas diferentes, así como las propuestas que aborden cuestiones de género y diversidad o incorporen el uso del euskera. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 25 de octubre.